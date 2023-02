Turnend 100 Jahre werden: Ingeborg Killmayer in Topform

Die Zeit scheint fast stillgestanden zu sein, wenn man Ingeborg Killmayer vor sich sieht, die am 31. Jänner ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Als seien die Jahrzehnte an ihr spurlos vorbeigezogen, zeigt sich die Jubilarin putzmunter, fit und fesch, fast wie ein junges Pupperl.

Ingeborg Killmayer als fesche 18-Jährige. Foto: Topothek Weißenbach, Fotoarchiv Holzinger, Holzinger.Presse

Nach einem Jahrhundert blickt sie auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Die schwierige Zeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre blieben ihr genauso im Gedächtnis wie die glücklichen Jahre mit ihrer Familie und ihren Freunden.

Gerne erinnert sich das Geburtstagskind an den Tag, wo sie ihren Mann Walter bei einer Zugreise nach Vöcklabruck kennenlernte. Am 2. Jänner 1948 wurde Hochzeit gefeiert und drei Töchter rundeten das Glück des Paares ab.

Jung gehalten hat Ingeborg Killmayer vor allem das Turnen mit dem Turnverein Weissenbach, dem sie bis heute treu geblieben ist.

Turnergschnas um 1980, Riegeleiterin Ingeborg Riedmayer ist die blonde Dame in der Ersten Reihe von links aus gesehen. Die weiteren Turnerinnen und Turner: Hinten: 1. Sonja Deutsch, 2. Unbek., 3. Maria Fürnwein, 4. Elli Lechner, 5. Unbek., 6. Christine Fuchs, 7. Marianne Zemanek, 8. Iris Fürnwein. Vorne: 1. Rainhard Lechner, 2. Unbek., 3. Ingeborg Killmayer, 4. Unbek., 5. Monika Steiner, 6. Tanja Fürnwein, 7. Unbek., 8. Christine Miedl. Foto: Topothek Weißenbach, Fotoarchiv Holzinger, Holzinger.Presse

Der Turnverein Weissenbach wurde 1975 durch den späteren Bürgermeister Werner Fürnwein (SPÖ) gegründet und Killmayer war von Anfang an als Gründungsmitglied und Vorturnerin dabei. „Unser Verein ist nie einem Verband beigetreten, und das war gut so“, meint die 100-Jährige stolz.

So wurde Ingeobrg Killmayer zur „Ilse Buck“ des Triestingtales. Auch das Segeln, meist auf der Alten Donau, gehörte zu ihren Leidenschaften. Für viele ein Vorbild an Ausdauer und Fitness, bis zu ihrem 92. Lebensjahr war sie Riegeleiterin des Turnvereines Weissenbach. Ihre Tochter Ilse Brandstetter trat als Vorturnerin nach ihrem Rückzug in ihre Fußstapfen ihrer hoch angesehenen Mutter.

Dementsprechend stellten sich honorige Gratulanten wie Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP), Vizebürgermeister Josef Ungerböck (ÖVP), Baumeister Hans Müller, Franz Horvath vom Turnverein Weissenbach und die Hauptschuldirektorin Andrea Sattler ein. Sie durfte für ihre Schüler eine Geburtstagstorte mitnehmen, die auch sofort verputzt wurde.

