„Frauenzimmer“ in der Pädagogischen Hochschule in Baden

Kaum je hat jemand es gewagt, die spannende Frage zu stellen: Wer waren sie? Welche vergessenen Frauen hielten die Welt Badens hinter den Kulissen zusammen? Dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau in europäischen Ländern kein Thema mehr sein sollte, würde man spätestens seit der Einführung des Binnen-I denken. Doch der Schein trügt. Denn nach wie vor verdienen Frauen in Österreich weniger, selbst wenn sie dieselben Positionen wie ein Mann belegen.

Und das gilt freilich nicht nur für unser Land: Frauenfeindlichkeit ist in vielen Kulturen tief verankert. Zum Glück aber befinden wir uns - nicht nur angesichts der Me-too-Debatte - in der Zeit eines Paradigmenwechsels. Dass das der Fall ist beweist auch die neue Ausstellung des Vereins „Frauenzimmer“, die nun in der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich zu sehen ist.

Die dort stattfindenden „Welcome days“ haben es sich wie jedes Jahr zur Aufgabe gesetzt, die Erstsemestrigen in einem würdigen Rahmen zu begrüßen. Dass es dabei um einiges mehr geht als nur darum, junge Menschen mit alle wesentlichen Infos für einen guten Start an der PH NÖ zu versorgen, versteht sich von selbst. Und so gibt es heuer erstmals das historisch aufgearbeitete Material des von Obfrau Beate Jorda ins Leben gerufenen Vereins „Frauenzimmer“ zu sehen.

Quer durch die Jahrhunderte werden hier Frauenbiographien durch Fotographien und ergänzendem historischen Material aufgearbeitet. „Es geht darum, ihre Leistungen, ihre Pionierarbeit in vielen Bereichen und ihr politisches Engagement sollen sichtbar, hörbar und erlebbar zu machen!“ so Beate Jorda im Gespräch. Dass dabei die Emanzipationsbestrebungen des 19., 20. und 21. Jahrhunderts in Österreich mit einem speziellen Blick auf Baden im Mittelpunkt stehen, ist klar.

Denn in der Badener Geschichte liegen eine Menge Frauengeschichten verborgen, die es gilt, wie einen Schatz zu heben! So will diese Ausstellung vor allem unter den jungen Menschen zu sensibilisieren und einen Überblick über das weibliche Gesicht der Stadt in historischem Kontext liefern.

Da erfahren wir von einflussreiche Frauen wie Fanny von Arnstein oder Rahel Varnhagen, die in Baden politische Geschichte schrieben, aber auch von anderen Größen wie der in Baden geborenen Marianne Hainisch, die 22 ganze Jahre ihres Lebens dafür kämpfte, dass Mädchen in den Genuss höherer Bildung kommen. Und auch Menschen wie Betty Paoli, die Komponistin Maria Bach, die stärkste Frau der Welt Katharina Brumbach und die Historikerin, Kunsthistorikerin, Ethnologin und Forscherin Lucie Varga dürfen hier nicht fehlen! Zu Bewundern sind die mit Bildern gewürzten Biographien für alle Besucherinnen und Besucher, die an der PH NÖ vorbeischauen wollen.