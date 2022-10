Pottenstein: Der Dorfladen ist gerettet

Seit einigen Jahren betreiben Anna Lauterböck und Wolfgang Lischka mit viel Liebe und Engagement den Dorfladen Pottenstein. Hier bekommt man nicht nur Obst und Gemüse in bester Qualität, sondern auch zahlreiche biologische und vegane Produkte.

Trotz großer Konkurrenz durfte sich das junge Pärchen über zahlreiche zufriedene Kunden freuen, vor allem ihre Obst- und Gemüsekisterl mit regionalen Produkten sind ein wahrer Renner.

Trotzdem plagten das Unternehmerpaar jetzt aber große Existenzsorgen aufgrund der hohen Energiekosten. So sollten sie monatlich 1.000 Euro Stromkosten berappen, für so einen kleinen Betrieb absolut unfinanzierbar. Nach schlaflosen Nächsten setzten die beiden einen Hilferuf auf Facebook ab: „RETTET - MIT UNS - DEN DORFLADEN POTTENSTEIN“.

„Wir sind einfach überwältigt und so dankbar, wir hätten sonst schließen müssen.“

Und zwar wollten sie eine Photovoltaikanlage installieren, wozu aber das nötige Kleingeld von 15.000 Euro fehlte. So bat das Pärchen um Hilfe in Form einer Vorfinanzierung im Gegenzug von Warengutscheinen aus ihrem Dorfladen. Siehe da, innerhalb von nur zwei Tagen fanden sich so viele Gönner ein, dass die Photovoltaikanlage finanziert werden kann.

„Wir sind einfach überwältigt und so dankbar, wir hätten sonst schließen müssen. Jetzt sind wir um so motivierter und werden uns noch mehr ins Zeug legen. Vielen herzlichen Dank all unseren Helfern“, so die glücklichen Dorfladenbesitzer Wolfgang und Anna.

