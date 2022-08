Welt der Sooßer Weine erleben

Werbung

Das Winzerwandern gehört wohl zu den beliebtesten Weinevents in der Thermenregion. Dies liegt zum einen an dem für Sooß typischen Flair des Straßendorfes, wo ein Winzer an den anderen Winzer grenzt und der Gast mit nur wenigen Schritten zum ultimativem Weinerlebnis gelangt.

Zum anderen sind es natürlich die Sooßer Spitzenweine, welche auch heuer wieder für Furore sorgten. So kommen 5 der 21 Sortensieger der Thermenregion aus dem beliebten Weinort und warten darauf verkostet zu werden. Sensationell war auch das Ergebnis der NÖ Landesweinmesse: Exakt 100 Sooßer Weine wurden mit Gold geadelt. Viele davon werden beim Winzerwandern zu entdecken sein!

Die 13 teilnehmenden Winzerfamilien präsentieren selbst ihre edlen Tropfen, wobei sich die Gelegenheit für so manch vinophiles Fachgespräch ergibt. Der Eintritt beträgt 35 Euro und inkludiert einen 15 Euro Wertgutschein und das Kostglas.

Info über Busshuttle und das gesamte Winzerwandern unter https://www.sooss.at/veranstaltungen/

