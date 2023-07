Nach der Flucht in Traiskirchen

Fröhliche Anfeuerungsrufe und Jubel tönten über das Außengelände der BBU Betreuungseinrichtung Traiskirchen. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich dort die großen und kleinen Bewohnerinnen und Bewohner bei Spiel und Sport. Frisch gestärkt von gegrillten Burgern zu Mittag ging es danach direkt zur Action: Angefangen beim Seilhüpfen, Seilziehen, Dosenschießen, Kegelparcours, Hüpfburg bis hin zu unterschiedlichen Ballspielen. Der Traiskirchner Stadtrat Norbert Ciperle und Ulla Krebl vom Verein Garten der Begegnung waren zu Gast beim Fest zum Weltflüchtlingstag in der Betreuungseinrichtung Traiskirchen. Ciperle, der sich immer für Geflüchtete egal welcher Herkunft einsetzt und aktuell eine ukrainische Familie in seinem Haus beherbergt, erklärt: „Unabhängig davon, woher Flüchtende kommen, ist Flucht zunächst immer eine soziale Frage. Bekommt das Fremde ein Gesicht, ist die Angst dahin und der Hass chancenlos.“ Ciperle fährt fort: „Hier in Traiskirchen ist dieses Bemühen auf beiden Seiten des Zaunes jeden Tag sichtbar und spürbar. Ich danke allen Leuten, die zum Gelingen eines gedeihlichen Zusammenlebens beitragen“.

Stadtrat Norbert Ciperle (4.v.r.) und Ulla Krebl (2.v.l.) vom Verein Garten der Begegnung anlässlich des Weltflüchtlingstages zu Besuch in der Betreuungseinrichtung Traiskirchen. Foto: BBU

Ein besonderes Highlight war für Ciperle, auf Flüchtlingsbetreuer Chris Chima, der ursprünglich aus Nigeria stammt, zu treffen. „Ich kenne ihn von einem Sportprojekt her, das unter der damaligen Innenministerin Lise Prokopp gestartet wurde. Er ist eine Seele von einem Menschen, der immer in jeder Situation die richtige Tonlage trifft und beruhigend und entspannend auf alle Beteiligten wirkt.“ Chris, Norbert und Asylwerber fuhren jeden Freitagnachmittag in die Försterschule nach Gainfarn, wo sie die Turnhalle für Fußball und Volleyballmatches nutzten. Es gelang ihnen sogar, das Projekt um ein Jahr lang zu verlängern. Und es war der Beweis dafür, dass Tschetschenen, Menschen aus Ex-Jugoslawien, Somalia, Georgien und Tadschikistan friedlich miteinander Sport betreiben können - nicht zuletzt auch Dank Chris.

Gesprächs- und Gedankenaustausch soll gefördert werden

Das Betreuungsteam der BBU arbeitet auch abseits des Weltflüchtlingstages stetig daran, die Zeit in Traiskirchen für die Bewohnerinnen und Bewohner durch Thementage, Ausflüge, Aktivitäten und Workshops informativ und abwechslungsreich zu gestalten. Thomas Fussenegger, Sprecher der BBU sagt: „So fördern wir den Gesprächs- und Gedankenaustausch, der das Einleben erleichtert und die Bewohnerinnen und Bewohner einlädt, ihre Zeit hier so sinnvoll wie möglich zu gestalten. Besonders dankbar sind wir dabei für engagierten Initiativen wie dem Garten der Begegnung in Traiskirchen.“ Aktuell sind 700 Geflüchtete in Traiskirchen untergebracht. Für Ciperle ist es wichtig, dass die Geflohenen im Erstaufnahmezentrum zumindest eine „Golden Hour“ erleben - also so weit einmal zu Ruhe kommen, dass sie im Moment leben können, ohne voller Gedanken und Sorgen um die Vergangenheit und die Zukunft zu sein. Es ist ein erster Schritt in der Traumaverarbeitung, das haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer vor allem 2015/16 erlebt.

Zum Weltflüchtlingstag: 2001 rief die UNESCO zum ersten Mal zum Weltflüchtlingstag auf. Seither findet er jedes Jahr am 20. Juni statt und erinnert daran, dass Millionen von Menschen infolge von Krieg, Hunger und Diskriminierung gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und zu flüchten. Hinter diesen Zahlen stehen Millionen von individuellen Schicksalen und schrecklichen Geschichten, darunter viele Kinder, die zum Teil unbegleitet sind. Um auf diese Schicksale aufmerksam zu machen, werden auf der ganzen Welt alljährlich zum Weltflüchtlingstag Veranstaltungen auf die Beine gestellt. So auch in Österreich.