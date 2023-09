Vortrag in Baden: Menschenrechte brauchen Gesetze

Veranstalter ist der Weltladen Baden. Geschäftsführerin Gerti Jaksch-Fliegenschnee freut sich über diese „tolle Veranstaltung mit zwei äußerst kompetenten Referentinnen“. Es referiert Bettina Rosenberger, Geschäftsführerin des "Netzwerkes für soziale Verantwortung" (NeSoVe) und maßgeblich verantwortlich für eine Kampagne der "Treaty Alliance Österreich", die auf die Verabschiedung eines österreichischen Lieferkettengesetzes pocht.

Dieses soll dazu beitragen, die Ausbeutung von Menschen und Umwelt durch Konzerne zu unterbinden, indem Unternehmen zu verantwortlichem Handeln gesetzlich verpflichtet werden. So soll etwa der Schutz von Menschen- und Arbeitsrechten im Fall der Produktion und des Handels eines T-Shirts gewährleistet werden, indem der Moment der Baumwollpflanzung und -vermarktung über die Stationen des Spinnens, Färbens, Webens und Vernähens aufgelistet wird.

Einen konkreten Einblick in die Lebens- und Arbeitssituation von Menschen an Stationen der Produktion wie diesen wird Andrea Kadensky geben, Bereichsleiterin Internationale Projekte & Programme in der Dreikönigsaktion und bei der Katholischen Frauenbewegung Österreichs. Sie fokussiert auf Erfahrungen aus der Projektarbeit im Bereich der Textilproduktion in Indien und nimmt daneben auch Bezug auf die Situation im Teeanbau, insbesondere die dort weit verbreitete Kinderarbeit.

Andrea Kadensky, DKA. Foto: Erich Leonhard

Sie berichtet aus der demokratiepolitischen Bildungsarbeit von kfb und DKA in diesen Projekten, von Instrumentarien der Ermächtigung und Beteiligung insbesondere von Frauen in Arbeits- und Wirtschaftsprozessen.

Gemeinsam mit Bettina Rosenberger wird Andrea Kadensky nach den jeweiligen Inputs in Kleingruppen diskutieren und strukturelle wie individuelle Handlungsoptionen mit den Teilnehmenden besprechen.