Trumau: Diplomatisches Vorbild bekam Weltmenschpreis

Der Weltmenschverein soll den Dialog zwischen den Kulturen verbessern. Daher gründete Memet Zeki Metin, ein türkischer Kurde und „Weltmensch“, 2005 den Verein.

Zeki Metin wurde in Anatolien geboren und wuchs ab seinem 12. Lebensjahr in Istanbul auf. Vor 20 Jahren kam er nach Österreich und arbeitet zunächst als Teppichhändler in Leobersdorf. Später führte er ein Jugendlokal und hatte die Vision des Weltmenschvereins. Diese vertiefte er in unzähligen Gesprächen mit vielen Jugendlichen und Erwachsenen unterschiedlichen Geschlechts, in verschiedenen Sprachen, und mit Vertretern verschiedener Kulturen. Alljährlich wird auch ein Preis, der „Weltmensch-Preis“ an eine Persönlichkeit vergeben, welche sich durch herausragende Leistungen für die Menschheit verdient gemacht hat. Unter den Preisträgern waren in den vergangenen Jahren die Lokalpolitiker Otto Pendl, Christoph Kainz oder Andreas Babler.

„Seine humanistische Einstellung und seine Menschenfreundlichkeit gaben den Ausschluss für die Auszeichnung“

Zeki Metin

Die Preisverleihung anlässlich des Weltmenschtages fand am 10. Oktober im Volksheim Trumau statt. Dieses Jahr ging die Auszeichnung an Botschafter Emil Brix. Er war Botschafter in London und Moskau und leitet seit 2017 die Diplomatische Akademie in Wien.

Dort unterrichtet er seit vielen Jahren Diplomaten aus 53 Ländern der Welt. „Seine humanistische Einstellung und seine Menschenfreundlichkeit gaben den Ausschluss für die Auszeichnung“, sagte Zeki Metin.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.