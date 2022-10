Weltmenschtag in Trumau

Veranstalter ist Zeki Metin aus Baden, Gründer und Präsident des Weltmenschvereins, der den Dialog zwischen den Kulturen verbessern möchte. Er hat für den 18. Weltmenschtag, der diesmal in Trumau stattfindet, wieder für ein buntes Programm gesorgt. Der Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr in der Dr. Theodor-Körner-Straße 54 in Trumau bei freiem Eintritt.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt die Band LaCoMa - bestehend aus Conni Wolkerstorfer (voc.), Lajos Pap (voc., perc.) und Manfred Stadelmann (voc., git., harp), die mit Austropop, Country, Pop, Blues und Rock für Stimmung sorgen werden. Weiters treten der Albanische Kulturverein, 17. Februar, aus Baden auf sowie Wolfgang Kammerer & Irmi Wolvin.

Zeki Metin ist türkischer Kurde und kam vor über 30 Jahren nach Österreich. Er arbeitete zunächst als Teppichhändler, führte dann ein Jugendlokal in Leobersdorf und ist seit langem als Autor tätig. Er verfasste u.a. ein vielbeachtetes Theaterstück (“Wo ich lebe dort ist meine Heimat”) und schreibt bereits an seinem achten Buch.

10. Oktober ist Weltmenschtag

Den Weltmenschtag organisiert er jedes Jahr am 10. Oktober. Ziel seines Vereins ist, dass der Weltmenschtag auf der ganzen Welt ein offizieller Feiertag wird. Weltmensch zu sein, bedeutet für ihn, egal welcher Religion oder Kultur man angehört, füreinander da und tolerant zu sein. Sein größter Traum, ein festes Weltmenschzentrum für Veranstaltungen und Diskussionen zu etablieren, wartet allerdings noch auf Verwirklichung und Unterstützer.

Der Weltmensch-Preis wird alljährlich jeweils an einen Mann und eine Frau verliehen, welche sich durch herausragende Leistungen für die Menschheit verdient gemacht haben. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an Alexandra Eichenauer-Knoll, Obfrau des Vereins Herzverstand, und Fuat Sanaç, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

Die Durchführung des 18. Weltmenschtages wird von den Gemeinden Baden, Bad Vöslau, Traiskirchen, Trumau, Pfaffstätten, Kottingbrunn und Oberwaltersdorf unterstützt. Weitere Sponsoren sind u.a. die Sparkasse Baden, die SPÖ Bezirk Baden, die Volkspartei Baden, Gebäudereinigung Gerhard Steurer, Restaurant El Greco und die Flamme des Friedens.

