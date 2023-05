Künstlerisches Feuerwerk in Baden garantiert

Ein ganz besonderes musikalisches Juwel kommt am 3. Juni beim Rosenfest im Doblhoffpark zur Aufführung. Denn um 21 Uhr verschmilzt der Power-Sound der beliebten Band „Stereoparty“ mit dem Klassik-Zauber des Orchesters „Beethoven Philharmonie“ und der spektakulären Stimme von Volksopern-Star Juliette Khalil zu einem Konzert-Ereignis auf höchstem Niveau.

Einen ersten Vorgeschmack auf die große Cross Over-Weltpremiere konnte sich das Publikum beim Kick Off-Event vorigen Donnerstag im Foyer der Halle B holen. Das kreative Feuer der Musiker, vor allem aber der mitreißende Sound der Hörproben, ließen keinen Zweifel aufkommen, dass man das große Event am Abend zur Eröffnung der Badener Rosentage auf keinen Fall versäumen sollte.

Musik-Kracher in völlig neue Arrangements gegossen

Absolute Hit-Kracher wie etwa „Vienna Calling“, „Hotel California“, „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“ und klassische Meisterwerke wie die Ouvertüre zu Mozarts „Zauberflöte“ wurden vom internationalen Dirigenten und Komponisten Christoph Huber in völlig neue Arrangements gegossen, die in Baden als Weltpremiere zur Aufführung gelangen. Damit diese künstlerische Herausforderung, die noch dazu Open Air über die Bühne gehen wird, als unvergesslichen Erlebnis in Erinnerung bleibt, ist nicht nur das ganze Können der Musiker gefragt, sondern auch eine hochwertige Tontechnik. Das Badener Unternehmen Lautstark-Lichtstark wird dafür sorgen, dass die gesamte Klangbreite sowohl der klassischen als auch der E-Instrumente in vollem Umfang genossen werden kann.

Durch den Abend führt in bewährter Weise der künstlerische Leiter des Events, Herbert Fischerauer. Der Eintritt zum Badener Rosenfest mit allen Programmpunkten ist frei.

(Bei Schlechtwetter findet das Cross Over-Konzert am 1. Juni 2024 am Platz vor der Orangerie oder in der Halle B statt.)



Tourismusdirektor Klaus Lorenz freut sich jedenfalls schon auf den Konzertabend in Baden: „Haben Sie schon einmal eine Opernarie mit Stromgitarren als Begleitung gehört? Oder eine Rocknummer mit einem philharmonischen Orchester? Wenn die Pop/Rockformation Stereoparty, das klassische Orchester Beethoven Philharmonie und die Opernsängerin Juliette Khalil aufeinandertreffen, so liegt eine wunderbare Spannung in der Luft und einzigartiger Sound ist garantiert!“

Herbert Fischerauer stellte das Projekt und die Mitwirkenden vor. Foto: Andreas Fussi

Stereoparty begeisterten mit ihrer kraftvollen Darbietung. Foto: Andreas Fussi

Beim Kick-Off-Event waren auch die treuen Fans von Stereoparty mit dabei, wie etwa Philipp, Tommi, Michi, Fran und Maximilian – alle Gymnasiasten der Frauengasse, wo Stereoparty-Schlagzeuger Nick Koch ihr Lehrer ist. Foto: Andreas Fussi

Das Programm

Schon vor dem Cross-Over-Höhepunkt gibt es am 3. Juni am Platz vor der Orangerie im Doblhoffpark Baden ab 14 Uhr ein buntes Unterhaltungsprogramm:

14 Uhr Daniela Mackh- Dance Studios/Kids

14.30 Uhr Pavel Singer/Klassische Improvisationen

15 Uhr Tanzwelt Zehender/ Ein Tanz um die Welt

15.30 Uhr Jazz for Two

16 Uhr Daniela Mackh- Dance Studios/Kids

16.30 Uhr Alfred Kern: Flöte, Klarinette & Saxophon erzählen! – Kinderprogramm

17.15 Uhr Einblicke in die Dirigentenkarriere mit Thomas Rösner

18 Uhr Tanzwelt Zehender/Balltänze

18.30 Uhr Pavel Singer spielt Eigenkompositionen

19 Uhr Hinter den Kulissen der Beethoven Philharmonie

19.30 Uhr Jazz for Two

20.15 Uhr Daniela Mackh- Dance Studios/Show

20.30 Uhr PAUSE – ein vielfältiges kulinarisches Angebot der Badener Winzer wartet

21.15 Uhr Start des CROSS OVER-Konzerts

