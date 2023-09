Satellit PRETTY startet mit Elektronik aus Seibersdorf ins All

Niederösterreich als Zentrum für Weltraumtechnik - das kommt einem wohl nicht zuerst in den Sinn, wenn man an Österreichs größtes Bundesland denkt. Doch die Seibersdorf Labor GmbH ist ein niederösterreichisches Forschungsunternehmen, das federführend dazu beiträgt, Weltraummissionen sicherer und nachhaltiger zu machen. Das ist dem Forscherteam rund um Physiker Peter Beck, Leiter der Abteilung Strahlenschutz und Dosimetrie und PRETTY-Projektleiter Christoph Tscherne mit der Entwicklung des speziellen Satellitendosimeters SATDOS gelungen und einer neuen Lasertest-Methode, um die Strahlungsfestigkeit von elektronischen Bauteilen schon auf der Erde zu prüfen. Der Klima- und Wettersatellit PRETTY, beauftragt von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, ist der erste Satellit, der mit SATDOS ausgestattet in All starten wird.

So wie ein normaler Dosimeter die aufgenommene ionisierende Strahlung misst, der ein Mensch ausgesetzt ist, misst SATDOS die Strahlung, der Satellit PRETTY bei seiner Mission ausgesetzt ist. Das liefert wichtige Erkenntnisse zur Sonnenaktivität und zum Weltraumwetter, zwei Faktoren, die wesentlich sind, ob eine Weltraummission gelingt.

Der Kleinsatellit namens PRETTY misst das Ausmaß von Eisbedeckungen und Wellenhöhe sowie Meeresströmungen der Ozeane. Beyond Gravity Austria verantwortet als Hauptauftragnehmer gemeinsam mit der TU Graz und der Seibersdorf Labor GmbH diesen neuen Klimaforschungssatelliten, hier als Modell dargestellt. Foto: Beyond Gravity/Anna Rauchenberger, (c) www.annarauchenberger.com /

Im Gegensatz zu großen Navigations- und Kommunikationssatelliten setzten Kleinstsatelliten vielfach auf kommerzielle Elektronik, wie sie auch in modernen Laptops und Smartphones eingesetzt wird. Diese Elektronik ist jedoch nicht speziell auf die herausfordernden Bedingungen im Weltall angepasst. Es ist daher nicht klar, welche Auswirkungen das Weltraumwetter und die ionisierende Strahlung auf das Flugobjekt haben.

So schaut das elektronische Innenleben von SATDOS aus. Foto: Seibersdorf Labor GmbH

Das soll sich ändern, wenn der Klima- und Wettersatellit PRETTY - er würde tatsächlich in eine größere Handtasche passen - wieder von seiner Mission zurückkommt und verlässliche Daten zum Einfluss des Weltraumwetters auf die Lebensdauer von Satelliten liefert. Projektleiter Christoph Tscherne erläutert: „Die von SATDOS gemessenen Strahlungseffekte erlauben Rückschlüsse auf das vorherrschende Weltraumwetter und die Zuverlässigkeit der Elektronik von Satelliten. Die gesammelten Daten ermöglichen die Erstellung von Karten der Strahlungsumgebung der Erde und die Reaktion auf Wetterereignissen im Weltraum wie Sonnenstürme. Damit trägt SATDOS entscheidend zur Nachhaltigkeit von Weltraummissionen bei.“ Die weiteren Aufgaben von PRETTY sind es zu messen, wie weit die Gletscher unserer Erde noch mit Eis bedeckt sind, die Höhe der Meereswellen und die Meeresströme der Ozeane.

Auch auf der Erde wird die Elektronik getestet

Projektleiter Christoph Tscherne und Abteilungsleiter Peter Beck vor dem TEC Laboratory, in dem die Strahlenbelastungstests durchgeführt werden. In ihren Händen halten sie den Satellitendosimeter SATDOS. Foto: Judith Jandrinitsch

Seit 2016 betreibt die Seibersdorf Labor GmbH das sogenannte TEC-Labor am Gelände in Seibersdorf. In dem hochmodernen Labor finden täglich Tests für die nationale und internationale Weltraumindustrie gemäß ESA-Standards statt. Die Seibersdorf Laboratories bieten am Tech Campus eine neue Möglichkeit an, um auf eine unkomplizierte Weise zu testen, wie strahungsfest elektronische Bauteile sind. „Die neue Methode des Laser Testings bietet im Vergleich zu herkömmlichen Tests mit Protonen und schweren Ionen zahlreiche Vorteile und führt zu einer erheblichen Kostenreduktion bei Strahlenfestigkeitstests. Das kommt besonders den Betreibern von Klein- und Kleinstsatelliten zugute“, merkt Peter Beck an.

Mit Hilfe von diesem Laser-Tester werden elektronische Bauteile auf ihre Strahlungsbeständigkeit für Weltraummissionen geprüft. Foto: Seibersdorf Labor GmbH

Diese Möglichkeit, am Seibersdorfer Tech Campus elektronische Komponenten am Boden zu testen, nutzen mittlerweile alle namhaften nationalen und europäischen Weltraumtechnikunternehmen. „Kleinsatelliten haben ein enormes Wachstumspotenzial“, sagt Projektleiter Christoph Tscherne. „Ihre Herstellung kommt günstiger, auch, weil dafür kommerzielle Elektronik verwendet werden kann.“ Die Lasertest-Methode hat noch weitere Vorteile: Firmen sind viel flexibler, die Testzeiten verkürzen sich erheblich. Eine sichere und nachhaltige Testung verhindert, dass Satelliten nur eine sehr kurze Lebensdauer haben und als Weltraumschrott durch das All wandern. Das kann PRETTY nicht passieren. Gemäß österreichischem Weltraumgesetz und internationalen Richtlinien zur Vermeidung von Weltraummüll ist die Umlaufbahn von PRETTY auf maximal 25 Jahre angelegt, so lange soll PRETTY im All kreisen, bis er immer langsamer wird und schließlich wie ein Asteroid in der Atmosphäre verglüht.

Geplante Kooperation mit Fachhochschule Wiener Neustadt

Den Seibersdorf Laboratories ist es wichtig, anwenderbasiert zu forschen und entsprechende Geschäftsmodelle zu entwickeln, damit neue Innovationen auch kommerziell genutzt werden können. Beck ist bereits gedanklich einen Schritt weiter - beim Nachfolgeprojekte von SATDOS. Gemeinsam mit der Fachhochschule Wiener Neustadt soll ein „rein Niederösterreichischer Satellit“ gebaut werden - CLIMB. Wie der Name schon suggeriert, soll der Satellit im Gegensatz zu PRETTY mit einem eigenen Antrieb ausgestattet werden und sich eigenständig fortbewegen können. „Dieses Projekt soll nächstes Jahr gestartet werden“, verrät Beck. Seibersdorf Laboratories kooperieren diesbezüglich mit der Fachhochschule Wiener Neustadt, wo Christoph Tscherne im nächsten Semester ein Lektorat übernimmt. Die Studentinnen und Studenten sollen Lust auf die Weltraumforschung bekommen, Tscherne füllt mit seinen Vorlesungen die Lücke zwischen Physik und Elektrotechnik. „Das hat es in der Form so noch nicht gegeben“, sagt Tscherne. „Ich freue mich auf viele Studentinnen und Studenten, die dann auch bei uns in Seibersdorf weiterforschen wollen.“