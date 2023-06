Polizei fahndet nach Dieben in Traiskirchen

Zwei bislang unbekannte Täter werden dringend verdächtig, am 4. April dieses Jahres in einem Geschäft in Traiskirchen, Bezirk Baden, 13 Parfums und drei Packungen Babynahrung im dreistelligen Gesamtwert gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ersucht daher um Veröffentlichung der beiliegenden Lichtbilder.

Der erste der beiden Verdächtigen. Foto: LPD NÖ

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter führen, werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen, Telefonnummer 059133-3313, erbeten.