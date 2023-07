Jugend nimmt mit Kurzfilmen selbst Klimazukunft in die Hand

Zum ersten Mal rufen die Stadtgemeinde Baden, die Klimamodellregion Baden, das Cinema Paradiso Baden und die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich die ClimateShorts ins Leben, einen Kurzfilm-Wettbewerb fürJugendliche rund um die das Thema Klima, das zurzeit alle bewegt.

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren sind eingeladen als Einzelperson, in Kleingruppen oder im Klassenverband Kurzfilme zu erarbeiten und einzureichen. Die Organisatoren Andreas Sattra und Gerfried Koch motivieren die Jugend in ganz Österreich sich zu beteiligen. Sie stellen die entscheidenden Fragen: „Wie blickt ihr als junge Generation auf die Herausforderungen der Zukunft? Lasst eurer Kreativität freien Lauf und zeigt uns eure Vision einer nachhaltigen Zukunft. Stellt kreative Lösungsansätze vor oder verfilmt eure ganz persönliche Geschichte zur Klimakrise. Also schnappt euch eure Kamera oder euer Handy und lasst uns sehen, was ihr zu sagen habt!“

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Jugendlichen die Thematik Klimakrise, Umwelt- und Naturschutz näher zu bringen. Die Kurzfilm-Beiträge können bis 31. Juli 2023 online unter www.klima-filmtage-baden.at/kurzfilmwettbewerb eingereicht werden.

Eine Jury mit internationalen Filmemacherinnen und Filmemachern wird die drei besten Kurzfilme auszeichnen. Die Siegerfilme werden im Rahmen der Auszeichnungsveranstaltung am 25. September und vor den Hauptabendfilmen bei den 10. KLIMA & UMWELT FILMTAGE BADEN im Cinema Paradiso Baden gezeigt.

„Die Sicht der jungen Generation auf die großen Herausforderungen und Auswirkungen unserer Zeit ist wesentlich. Daher ist es uns wichtig, die Stimme der Jugend in Form von ausdrucksstarken Kurzfilmen hör- und sichtbar zu machen“, betonen die Veranstalter.

Alle weiteren Informationen unter www.klima-filmtage-baden.at/kurzfilmwettbewerb