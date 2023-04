5. Scheunentrophy und Scheunenrock

Bereits zum 5. Mal lud die Wettkampfgruppe I der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaltersdorf zum Kuppelcup in der Feuerwehrscheune ein. 34 Gruppen, und damit so viele wie noch nie, folgten der Einladung um sich gegenseitig zu messen und ihr Können unter Beweis zu stellen. In der Vorrunde, in der alle Gruppen zweimal antreten konnten, qualifizierten sich 18 Gruppen für die K.O. Phase. In einem spannenden Finale setzte sich die Wettkampfgruppe der FF Seibersdorf gegen die Gruppe der FF Großau durch und erzielte den Sieg. Die Tagesbestzeit erreichte die Wettkampfgruppe der FF Münchendorf mit einer unglaublichen Angriffszeit von 16,19 Sekunden.

Nach der Siegerehrung begrüßte Kommandant Wolfgang Graf alle Gäste und eröffnete somit den diesjährigen Frühlingsrock. Eine rekordverdächtige Besucheranzahl folgte der Einladung der FF Unterwaltersdorf und so war die Feuerwehrscheune wieder brechend voll. Zu den Klängen der Partyband „XDREAM“ wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gesungen und getanzt.

