Harald Zagiczek: Von der Wirtschaftsagentur zur Wiener Austria

Wirtschaftsagentur Burgenland-Geschäftsführer Harald Zagiczek übernimmt die Funktion des Finanzvorstands bei der Wiener Austria. Nach BVZ-Informationen soll der gebürtige Wampersdorfer (Bezirk Baden) heute, Dienstag, vom Aufsichtsratssitzung des Wiener Traditionsklubs als neuer Finanzvorstand bestimmt worden sein. Erst kürzlich wurde mit Kurt Gollowitzer ein neuer Präsident für die AG ernannt.

Zagiczek bildet seit 2017 die Geschäftsführung der Wirtschaftsagentur Burgenland, zweiter Geschäftsführer ist der neue Burg Güssing-Administrator Michael Gerbavsits. Zagiczek folgt bei der Austria auf Gerhard Krisch und soll noch im Oktober seinen neuen Job antreten. Er habe bereits um die Auflösung seines eigentlich bis 2024 laufenden Vertrags mit der Wirtschaftsagentur Burgenland angesucht, heißt es von der Wiener Austria in einer Aussendung.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“

Er gehe nun „mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da mir die Tätigkeit in der Wirtschaftsagentur in den letzten zwei Jahrzehnten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Unternehmern sowie den Eigentümern sehr viel Freude bereitet hat und hochinteressant war“, so der neue Finanzvorstand.

„Der Austria gilt allerdings meine lebenslange Leidenschaft und Loyalität. Ich bin seit Kindestagen ein glühender und unverrückbarer Violetter und versäume seit vielen Jahren so gut wie kein Spiel meiner Austria. Harald Zagiczek, scheidender Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland und künftiger Finanzvorstand der Austria Wien.

Lob kommt für den scheidenden Geschäftsführer auch von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - trotz bekannter Abneigung gegen die „Violetten“: „Harald Zagiczek hat in seiner Funktion als Geschäftsführer ausgezeichnete Arbeit geleistet. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Michael Gerbavsits konnte die Positionierung der Wirtschaftsagentur als Full-Service-Agentur erfolgreich umgesetzt werden. Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg in seinem neuen Aufgabenbereich.“

Michael Gerbavsits (l.) wird nach dem Abschied von Harald Zagiczek (r.) nun alleiniger Geschäftsführer. Im Bild mit Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Foto: Wolfgang Millendorfer

Hans Peter Rucker, Geschäftsführer der Landesholding Burgenland, strich ebenfalls die erfolgreiche Zusammenarbeit hervor, „die von hoher Professionalität geprägt war. Harald Zagiczek trug aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung wesentlich zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsagentur als Dienstleister der burgenländischen Unternehmen bei. Seine Bestellung zum Vorstandsdirektor eines österreichischen Profi-Fußballvereins ist auch ein Zeichen für die Kompetenz in der Managementebene der Gesellschaften der Landesholding Burgenland.“

Gerbavsits nun alleiniger Geschäftsführer

Den Führungskräften im Beteiligungsmanagement werde nun mehr Verantwortung übertragen, heißt es im Zuge von Zagiczeks Abschied von Seiten des Landes. Heißt: Gerbavsits wird nun alleiniger Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur. Während die Landesholding die Geschäftsführung erweiter, wird jene der Wirtschaftsagentur also verkleinert. „Das ist ein wichtiger und bewusst gesetzter Schritt im Sinne einer schlanken und effizienten Unternehmensstruktur in der Landesholding“, so Doskozil, dem von der Opposition zuletzt genau das Gegenteil vorgeworfen wurde.