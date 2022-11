Historische Urkunde ruhte auf Reisenberger Dachboden

Topothekarin und Heimatforscherin Margarete Püler ist der Vergangenheit auf der Spur. Diese manifestiert sich auch in den schriftlichen Protokollen, die ehemalige Gemeinderatsmitglieder der Gemeinde hinterlassen haben.

Püler berichtet: „Ich durfte auf dem Dachboden der Gemeinde stöbern und habe Gemeinderatsprotokolle aus der Zeit von 1885 bis 1900 gefunden. Dabei bin ich auf das Gründungsprotokoll der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg gestoßen.“ Jetzt hat es die Gemeinde dank der akribischen Forscherarbeit von Margarete Püler schwarz auf weiß. Wilhelm Schuch wurde bei der Sitzung des Gemeindevorstandes Reisenberg am 28. November 1886 zum ersten Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg gewählt, sein erster Stellvertreter wurde Josef Rupp. Schuch war bis 1888 Feuerwehr-Hauptmann.

Püler hat von dem Gründungsprotokoll eine Kopie angefertigt, den in Kurrentschrift verfassten Text transkribiert und beides in Bilderrahmen gegeben. Dieses besondere Geschenk überreichte sie am 2. November der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg bei ihrer Sitzung. Kommandant Wolfgang Rieck ist sehr zufrieden: „Unser Sachbearbeiter für Feuerwehr Geschichte Rudolf Schlösinger ist seit einigen Jahren auf der Suche nach einer Aufzeichnung zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg.

Die Topothekarin von Reisenberg Margarete Püler hat Zugang zum Gemeindearchiv erhalten und unzählige Schriftstücke gesichtet und ist dabei auch auf dieses gestoßen. Eine Kopie davon und auch in Klarschrift hat sie der Feuerwehr Reisenberg am 2. November überreicht. Im Namen der Feuerwehr Reisenberg möchte ich mich dafür herzlich bedanken!“

