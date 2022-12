Wie Anfang November Déjà-vu im Badener Kurpark: Wieder steckte Auto fest

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

V on einem "Déjà-vu im Badener Kurpark" hat am Christtag die FF Baden-Stadt berichtet. Auf einem Wanderweg steckte am Heiligen Abend ein Taxi fest. Vom Lenker fehlte jede Spur. Einen ähnlichen Vorfall hatte es erst Anfang November gegeben. Damals hatte sich ein alkoholisierter Autofahrer verirrt.