Traiskirchen: Plantas steigt wie ein Phönix aus der Asche

Ein Fest des Dankes veranstaltete plantas-Gründer Kurt Hauer am Donnerstagabend auf dem Gelände der ehemaligen Semperit im Traiskirchner Stadtteil Wienersdorf. Der Seniorchef des Unternehmens hatte für die Feuerwehren von Traiskirchen und die Feuerwehr von Oberwaltersdorf, seinem Wohnort, je 1.000 Euro mitgebracht. „Der Brand war ein Schock, so etwas wünscht man sich nicht“, betonte Hauer mit seiner Ehefrau Michaela an seiner Seite. Sein Dank gilt allen 202 Feuerwehrleuten, die damals im Einsatz waren - stunden- und tagelang - bis endlich das „Brand aus“ gegeben werden konnte. Und auch den plantas-Mitarbeitern, die alles taten, um zu retten, was zu retten war. Traiskirchens Stadtchef Andreas Babler, SPÖ, schloss sich dem Dank an die Feuerwehren an. „Ich war an diesem Tag ebenfalls am Brandort, schließlich ist es immer noch der Bürgermeister, der bei so einem Einsatz im Ernstfall entscheidet, ob es noch verantwortbar ist, dass Feuerwehrleute in das brennende Objekt hineingehen oder nicht“, merkte Babler an.

Kurt Hauer (2.v.r.) mit Bürgermeister Andreas Babler (3.v.l.), Johannes Graf (5.v.r.), seiner Partnerin Melanie und Moderatorin Barbara Karlich (4.v.r.). Foto: Judith Jandrinitsch

Weihnachten ist das ganze Jahr

Die beiden Hallen, die vor allem zur Lagerung der opulenten Weihnachtsbeleuchtung dienen, brannten völlig aus. Verletzt wurde aber niemand. Dafür wurden auch Teile benachbarter Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Dem Eigentümer des Gewerbeparks Traiskirchen, Leopold Wieselthaler, war es ein besonderes Anliegen, die aus Ziegel gefertigten Hallen zu erhalten. Das Resultat kann sich sehen lassen: Mit dem neu eröffneten Schauraum inklusive verfügt plantas jetzt über vier Hallen. Das freut besonders Johannes Graf, der ab 1. Februar 2024 offiziell die plantas-Geschäftsführung übernehmen wird. Die charmante Moderatorin des Abends, Barbara Karlich, richtete daher auch eine sehr offene Frage an Kurt Hauer: „Warum tust du dir das eigentlich noch an? Du könntest ja längst in Pension sein und den ganzen Tag Golf spielen.“ Doch der hatte eine gute Antwort parat: „In Okinawa, einer Region im Südwesten Japans, werden die Menschen besonders alt. Das hat nicht nur mit der Ernährung zu tun, sondern auch damit, dass sie Zeit ihres Lebens auch beruflich aktiv bleiben - nicht mehr so, als wären sie noch voll im Job, aber sie schauen den Jungen hie und da zu, und diese schätzen auch das Wissen und die Erfahrung, die ältere Menschen dabei einbringen - anders als in unserer Kultur.“

Wer glaubt, Weihnachten sei weit weg, der irrt. „Weihnachten ist bei uns das ganze Jahr, die Hauptsaison startet jetzt mit Oktober“, erläutert Graf den speziellen Zyklus seines Unternehmens. Ob Kommunen, Geschäftsleute oder Privatkunden - alle stehen Schlange, um ihre gewünschte LED Lichtprodukte maßgeschneidert nach individuellen Kundenwünschen noch weit vor dem ersten Adventsonntag geliefert und montiert zu bekommen. Ein guter Marker ist dabei der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathausplatz. „Spätestens wenn dieser eröffnet, muss auch die Weihnachtsbeleuchtung unserer Kunden fertig zur Illumination sein“, weiß Graf. „Ich liebe es, wenn es glitzert“, ist Barbara Karlich jedenfalls ein Fan von einem ganzjährigen Weihnachten.

Übersiedelung nach Traiskirchen vor sieben Jahre

Vor sieben Jahren ist Kurt Hauer, der plantas offiziell 1988 gründete, von der SCS in den Gewerbepark Traiskirchen übersiedelt. Auf die Seidenblumen folgten Kunststoffblumen, 15 Jahre später erweiterte Hauer das Sortiment um Weihnachtsdekoration. Diese wurde immer prächtiger - von der kleinsten Christbaumkugel bis zum riesigen Elch der hell erstrahlt findet sich mittlerweile alles im Sortiment. Umso größer die Freude von Hauer, hier in Traiskirchn Platz gefunden zu haben, um die Weihnachtsdekorationen und LED Lichtprodukte wie etwa für das Hotel Schloss Velden, das Westfield Shopping Center und viele Gemeinden aus der Umgebung wie Wiener Neudorf, Mödling, Vösendorf und selbstverständlich auch Traiskirchen, lagern zu können. „Auch Baden bezieht die Weihnachtsbeleuchtung von uns, nur dekoriert die Kurstadt selber“, sagt Nachfolger Johannes Graf, als er einen Blick in eine der neuen Lagerhallen gewährt.

Das neue Hochregallager in einer der neuen Hallen. Hier kann die gesamte Deko perfekt gelagert werden. Foto: Judith Jandrinitsch

Nach 25 Jahren sei das Gelände in der SCS einfach zu klein geworden. Man unterhielt Lager von Vösendorf bis Oberwaltersdorf, „das war nicht ideal“. Der Brand vom 21. September 2021 machte zwar die Euphorie über den Neustart zunichte, aber nur kurz. Kurt Hauer und Johannes Graf kämpften weiter, mieteten ein Interimslager an und sind heute froh, „mit dieser Feier dieses Kapitel abschließen zu können“. Mit Kurt und Michaela Hauer feierten Freunde des Hauses wie Rudolf Humer (Palmers), Dieter Spranz (WolfTheiss, Rosenberger, BurgerKing), Martin Spörker (McDonalds), Anton Cech (EZ Seiersberg), Alexander und Marion Thaller (San Lucar Group) sowie Andreas und Barbara Heindl von der Confiserie Heindl. Aus dem Bezirk Mödling waren die Heurigenwirtinnen stark vertreten - Steffi Taschler, Seniorchefin vom Münchendorfer Heurigenlokal Dreimäderlhaus und Daniela Koza vom Schlossheurigen in Vösendorf. Sie alle labten sich an den berühmten Schnitzeln von Kurt Maschler.