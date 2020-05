Nachdem auf einer Rathaustoilette am Tag nach der Gemeinderatswahl im Jänner mehrere ausgefüllte amtliche Stimmzetteln aufgefunden wurden, ordnete die Landes-Hauptwahlbehörde eine Wiederholung der Gemeinderatswahl im Sprengel 7 an (die NÖN berichtete). Diese hätte bereits im April stattfinden sollen, die Coronakrise machte den Plänen des Landes dann aber einen Strich durch die Rechnung. Also wurde der Termin auf den 7. Juni verschoben.

„Ob die Wahl tatsächlich stattfindet oder erst im Herbst, entscheidet sich Anfang Mai“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ). „Um die Wähler noch rechtzeitig verständigen zu können, müssen wir in den nächsten Tagen gemeinsam mit der Landeswahlbehörde eine Entscheidung treffen.“ Diese könnte noch in dieser Woche fallen. Neben dem einen Wahlsprengel in Unterwaltersdorf wird in Niederösterreich auch noch in anderen Gemeinden gewählt, etwa in Alland. „Bei uns wäre es vielleicht noch relativ einfach möglich, da nur 669 Stimmberechtigte ihre Stimme abgeben müssten“, meint Kocevar.

Auf die Frage, ob es Neuigkeiten zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft gibt, antwortet Kocevar: „Ich muss ehrlich sagen, ich habe während der Coronakrise keinen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft gehabt. Für mich ist das aber ein demokratiepolitischer Tiefpunkt, weil ich es nie für möglich gehalten hätte, dass man so etwas machen kann. Letztendlich hoffe ich, dass sich die Wähler selbst ein Bild über die Situation machen und vor allem von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und nicht aus Frust einfach nicht hingehen, denn dann gewinnen jene, welche diese Situation herbeigeführt haben.“