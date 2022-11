Global Peace Photo Award: Frieden am Foto

Werbung

Vorige Woche wurden zum zehnten Mal die Gewinner des internationalen Fotowettbewerbs Global Peace Photo Award im Parlament ausgezeichnet.

Der Badener Fotograf Lois Lammerhuber, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia den Global Peace Photo Award initiiert und seit Anbeginn organisiert hat, erinnerte daran, dass „Frieden nicht die Abwesenheit von Krieg ist, sondern etwas, das ich als „Gelungenes Leben“ bezeichnen möchte. Jedes Jahr berühren uns die eingereichten Fotos und Geschichten aufs Neue mit ihrer Kreativität und Passion für das Gute und Friedvolle auf dieser Welt.“

Der mit 10 000 Euro dotierte Hauptpreis „Peace Image of the Year 2022“ ging an den indischen Fotografen Sourav Das für seine Reportage, die darüber berichtet wie während des weltweiten Corona bedingten Bildungsnotstandes die Initiative des indischen Lehrers Deepnarayan Nayak die Wände der Häuser seines Dorfes in Schultafeln verwandelte. Der Preis wurde von Elisabeth Stadler, Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group (VIG), übergeben, die ist seit der ersten Stunde Unterstützer des Global Peace Photo Awards ist. „Als Unternehmen brauchen wir – wie Menschen – ein friedliches Umfeld, um nachhaltig und erfolgreich wirtschaften zu können.“

Das mit 1000 Euro dotierte beste Friedensbild in der Kinder- und Jugendkategorie, „The Children’s Peace Image of the Year 2022“, gewann die 10-jährige Zoya Yeadon aus Mauritius.

Peter-Matthias Gaede, Chefredakteur der Zeitschrift GEO 1994 – 2014, würdigte das 10-jährige Bestehen des Global Peace Photo Award. Die Rede des Abends hielt Alexander Cherkasov, der das Memorial Human Rights Centre repräsentierte, das am 10. Dezember in Oslo den Nobel Peace Prize 2022 erhalten wird, gemeinsam mit dem Center of Civil Liberties aus der Ukraine – dessen Vorsitzende Oleksandra Matviichuk eine Videobotschaft geschickt hatte – und dem belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki.

Das Siegerbild von Sourav Das: „Ein kleiner, großer Sieg über die Pandemie.“ Foto: Johannes Zinner

Zum Global Peace Photo Award 2022 wurden 14.157 Bilder aus 115 Ländern eingereicht. Die meisten Einreichungen kamen aus China, Russland, Indien, USA und dem Iran. Neben der Vergabe des „Friedensbild des Jahres“ an Sourav Das gingen Alfred-Fried-Friedensmedaillen 2022 an: Ana Maria Arévalo Gosen, Artem Humilevski, Mary Gelman und Maryam Firuzi.

Inspiriert wurde der Preis von dem österreichischen Pazifisten und Schriftsteller Alfred Hermann Fried (* 11. November 1864 in Wien; † 4. Mai 1921 in Wien).

