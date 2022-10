Traiskirchner Tankstellen-Räuber gefasst

Maskiert mit einem schwarzen Schal und einer Kapuze über den Kopf stürmte der Mann in die Tankstelle und forderte von der Angestellten Geld und Zigaretten. Eingeschüchtert von der Faustfeuerwaffe des Mannes händigte die Angestellte diesem einen niedrigen fünfstelligen Betrag aus der Kassa sowie einige Zigarettenpackungen aus.

Im Anschluss flüchtete der Räuber mit einem unbekannten Fahrzeug, wohin, das konnte die Angestellte aber nicht angeben. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die alarmierten Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Baden verliefen ergebnislos. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungsmaßnahmen der Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich - Ermittlungsbereich Raub - in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Traiskirchen gelang es, einen 20-jährigen Mann aus Wien 23, als Beschuldigten auszuforschen. Der 20-Jährige wurde am 4. Oktober in Wien festgenommen. Er zeigte sich bei den durchgeführten Einvernahmen umfassend geständig und gab an, dass er einen Großteil der Beute bereits verbraucht habe.

Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

