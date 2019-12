Nur durch Zufall und dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass am Samstagnachmittag in Traiskirchen im Ortsteil Wienersdorf nicht zu einer Brandkatastrophe gekommen war.

Gerade als die „Blaulicht-Punsch Veranstaltung“ der Freiwilligen Feuerwehr Wienersdorf im Feuerwehrhaus noch voll im Gange war, entdeckte plötzlich ein Feuerwehrmitglied Feuerschein auf einem Balkon der gegenüberliegenden Wohnhausanlage und schlug sofort Alarm.

Fast zeitgleich langte die erste Meldung von einem Anrainer bei der Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale Baden ein. Dieser meldete auch einen Brand am Balkon der Wohnhausanlage gegenüber dem Feuerwehrhaus. Gerade als die Sirene und die Alarmpager auslösten, waren bereits die ersten Einsatzfahrzeuge durch die zahlreich anwesenden Feuerwehrmitglieder der FF Wienersdorf besetzt und konnten sofort ausrücken.

Obwohl die Feuerwehr binnen kürzester Zeit eintraf, schlugen ihnen bereits meterhohe Flammen entgegen und drohten über die Verbund-Fassade auf das darüberliegende Stockwerk überzugreifen. Der ganze Balkon mit dessen Mobiliar standen bereits in Vollbrand. Auch Fensterscheiben der betroffenen Wohnung im Erdgeschoß barsteten bereits. Sofort lies der Feuerwehreinsatzleiter einen Außen-Löschangriff starten, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Da nicht bekannt war ob jemand in der Brandwohnung anwesend war und da beim Anläuten niemand öffnete, mussten die Feuerwehreinsatzkräfte die Eingangstüre aufbrechen. Zum Glück konnte der Atemschutztrupp in der bereits verrauchten Wohnung niemand antreffen.

Den freiwilligen Feuerwehrleuten gelang es die weitere Ausbreitung der Flammen auf die umliegenden Wohnungen zu verhindern und konnten den Brand löschen. Warum es zu dem Brand am Balkon gekommen war ist noch unbekannt.