Aus bislang unbekannter Ursache waren am Freigelände einer Entsorgungsfirma ein Container und ein größerer Restmüllhaufen in Brand geraten. Als die alarmierten Feuerwehreinsatzkräfte gegen fünf Uhr morgens am Firmengelände eintrafen, begünstigte aufkommender heftiger Wind die weitere Ausbreitung der Flammen.

Durch einen umfassenden Löschangriff der beiden Feuerwehren, teilweise unter Atemschutz, sowie dem Einsatz zweier Wasserwerfer gelang es jedoch den freiwilligen Feuerwehreinsatzkräften den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Mit einem firmeneigenen Radlader konnte der Restmüllhaufen auseinandergezogen und dadurch auch komplett abgelöscht werden. Thomas Fontner, Kommandant der FF Oeyenhausen, erklärt: "Trotz des Windes konnten wir den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch ungeklärt."

Die Feuerwehrmänner entnahmen das Löschwasser mit einer Pumpe aus dem am Firmenareal befindlichen Löschteich. Auch ein Hydrant wurde angezapft. Auch ein Rettungsteam stand während den Löscharbeiten in Bereitschaft.

Erst gegen 08.45 Uhr morgens konnten die Feuerwehreinsatzkräfte wieder abrücken.