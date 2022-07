Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz: Elektrofahrrad fing Feuer

Werbung

Schauplatz des Fahrradbrandes war die Kappellengasse/Schwechatzeile, Feldweg in Richtung Oeynhausen. Passanten informierten die Polizeiinspektion Traiskirchen. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, stand das Elektrofahrrad bereits in Vollbrand. Die Situation war nicht ungefährlich, durch den Brand entstanden im angrenzenden Waldstück bereits einige Brandnester. Die Freiwillige Feuerwehr Wienersdorf wurde sofort alarmiert und rückte zur Kappellengasse aus.

Einsatzleiter Patrick Auer und fünf Feuerwehrkameraden löschten den Fahrradbrand sowie die Brandnester in kürzester Zeit. Das angrenzende Waldstück wurde zudem geflutet, damit sich keine neuen Brandherde entwickeln konnten. Der 54-jährige Besitzer des Rades gab an, dass es sich bei dem E-Bike um ein selbstkonstruiertes Elektrofahrrad handelte. Offenbar kam es zu einem Zellschluss der Akkus. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand, es entstand lediglich ein Schaden am Fahrrad.

„Es gibt eine Reihe von Rechtsvorschriften, die auf Fahrräder inklusive E-Bikes Anwendung finden.“

Chefinspektor Günther Skrianz erklärt zur rechtlichen Lage von selbst konstruierten Fahrrädern: „Es gibt eine Reihe von Rechtsvorschriften, die auf Fahrräder inklusive E-Bikes Anwendung finden. Diese Vorschriften betreffen die Straßenverkehrsordnung, die Fahrradverordnung, das Produkthaftpflichtgesetz und viele mehr. Im konkreten Fall wurden die Vorschriften eingehalten. Ansonsten muss jeweils anhand der jeweiligen Umbauten und Veränderungen im Einzelfall geprüft werden, ob eine Strafbarkeit gegeben ist oder nicht.“ Jedenfalls dürfe ein E-Bike nicht schneller als 25 km/h fahren bzw. eine Leistung von mehr als 600 Watt aufweisen, denn sonst „müsste es als Kfz zugelassen werden“.

