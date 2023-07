Sommerliche Überraschungen - die Kulturhighlights im Triestingtal!

Mit der Festspiel-Produktion „Funny Money“ im Stadttheater Berndorf, die am 14. Juli, 19 Uhr, Premiere feiert, und Lichterloo, dem Musikfestival am 22. Juli, ab 12 Uhr, am Peilstein, stehen zwei besondere Gustostückerl am Programm, die so unterschiedlich sie sind, beide perfekt in den Wienerwald passen. Zumal „Funny Money“ im Kaiser-Franz-Joseph-Theater nicht nur in perfekter Kulisse inszeniert, sondern auch hochkarätig besetzt ist.

Auf der Sommerbühne stehen mit Kristina Sprenger, Hubert Wolf, Reinhold G. Moritz, Martin Leutgeb, Robert Kolar, Stefan Joham, Susanne Hirschler und Markus Freistätter – bis 13. August übrigens unter der Regie von Andreas Steppan auch an 20 weiteren Spielterminen – handverlesene Darstellerinnen und Darsteller. Witzig und greifbar ist die Geschichte der Komödie von Ray Conney, in der Henry Perkins in der U-Bahn die Aktentasche verwechselt und somit plötzlich in den Besitz von 750.000 Pfund gelangt und damit ins Leben stolpert.

Das Lichterloo Festival wiederum ist ein kleines feines Musikfestival, das durch seine besondere Location und die liebevolle Organisation ein echter Geheimtipp für Musikfans ist. Auf dem Plateau des Peilsteins gelegen, findet das Festival seit vier Jahren jedes Jahr im Sommer neben der dortigen Schutzhütte statt. Neben regionalen Bands aus den diversesten Genres (von Indie, Rock, Jazz und Pop- bis Psychodelic-Sounds), gibt es ein köstliches Angebot an Kulinarik und Familien mit kleinen Kindern kommen auch nicht zu kurz. Alle Infos und Tickets www.lichterloofestival.at

Weitere Kultursommer-Tipps

Wienerwald Tourismus-Geschäftsführer Michael Wollinger freut sich über die Bandbreite des diesjährigen Angebots: „In diesem Kultursommer ist tatsächlich für jeden Gusto etwas dabei, der Wienerwald und insbesondere das Triestingtal haben sich als Kulturhotspot etabliert. Das trägt auch maßgeblich zur Belebung der Region und regionalen Betriebe bei“. Auf eine gute gemeinsame Zeit freut sich Kristina Sprenger, nicht nur als Berndorfs Intendantin, sondern auch als Obfrau des Theaterfest NÖ: „Schließlich sind Sommer, Sonne und Theater ein perfektes Trio, das sich nirgendwo so fein kombinieren lässt, wie in unserem Bundesland, und natürlich in meinem schönen Berndorf hier im Wienerwald“.

Regionsbetreuerin Sabine Bruckmüller ergänzt: Das Triestingtal zeigt im heurigen Sommer mit wahren Kultur-Highlights auf, und liefert mit diesem vielfältigen Programm den besten Anstoß für einen Besuch, der sich perfekt für Ausflug und Kurzurlaub in malerischem Ambiente eignet. Lassen Sie sich diese Events abseits von überfüllten Sälen und Veranstaltungszentren nicht entgehen!

Mehr Infos zum Triestingtal gibt’s auf wienerwald.info/triestingtal