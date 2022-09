Genussmeile war voller Erfolg

Tourismuslandesrat Jochen Danninger freut sich mit den Weinköniginnen aus Pfaffstätten (Christina I.) (l.) und Magdalena Pferschy-Seper (r.) aus Mödling über den Erfolg der Jubiläumsgenussmeile. Vom Eichkogel in Mödling ging es über den Anninger und den Kugelberg in Baden und die Abhänge des Schönbergs in Sooß nach Bad Vöslau.

Foto: Sonja Pohl