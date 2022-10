Spektakuläre Arbeiten bei Trumau

Wien Energie baut derzeit in Trumau einen Windpark mit acht Windrädern. Die Einzelteile dieser kraftvollen Ökostrom-Anlagen – an der Spitze bis zu 150 Meter hoch – werden derzeit angeliefert.

Die Windräder werden als Einzelkomponenten angeliefert und vor Ort zusammengebaut. Ein Rad besteht aus vier Turmteilen, einem Maschinenhaus, einem Antriebsstrang, der Nabe und den drei Rotorblättern. Die Teile müssen per Sondertransport in der Nacht transportiert werden. Allein die Rotorblätter wiegen jeweils stolze 13,3 Tonnen – das entspricht etwa dem Gewicht von vier Elefanten. Mit Spezialkränen werden die Teile in luftige Höhen gehoben und zusammengebaut.

Drei der acht Windräder stehen bereits, noch heuer soll der Vollbetrieb starten.

Wien Energie investiert in Trumau rund 36 Millionen Euro. 14.600 Haushalte werden mit dem neuen Windpark künftig mit klimaneutraler Windenergie versorgt.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.