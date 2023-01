Bezirk Baden: Die Buchungslage ist wieder gut

Werbung

Nur noch drei Wochen, dann ist das Schulsemester zu Ende und eine Woche Ferien steht an. Für viele Familien die optimale Gelegenheit, einen Skiurlaub anzutreten, andere wiederum zieht es in die Ferne, weg von der Kälte, hin zu Strand und Meer. Dass sich vor allem zweitere Urlaubsvariante unter den Badenern derzeit großer Beliebtheit erfreut, konstatiert das Reisebüro TUI am Badener Josefsplatz.

„Bei uns werden Urlaubsreisen in Badedestinationen im Winter sehr stark nachgefragt, Skiurlaub in Österreich derzeit eher weniger“

Cornelia Kahr

„Bei uns werden Urlaubsreisen in Badedestinationen im Winter sehr stark nachgefragt, Skiurlaub in Österreich derzeit eher weniger“, so Cornelia Kahr, die Verantwortliche für die Unternehmenskommunikation. Gerade ferne Reiseziele seien im Bezirk beliebt. Mehr als die Hälfte aller Reisen wurde bisher in Länder außerhalb Europas gebucht, wobei Thailand, Ägypten, Mauritius oder auch Kuba zu den Top-Destinationen zählen.

„An das Urlaubsjahr 2019, also jenes vor Ausbruch der Corona-Pandemie, konnten wir 2022 nicht anknüpfen, sind aber dennoch zufrieden mit der Entwicklung“

Michele Fanton

Auch bei Ruefa würden in Baden eher weniger Skiurlaube gebucht, hält Geschäftsführer Michele Fanton faest. „Skiurlaub wird traditionell nicht im stationären Vertrieb, sprich Reisebüro gebucht, sondern wird eher klassisch direkt im Hotel gebucht“, meint Fanton. Badeurlaube hingegen seien, wie auch bei TUI, attraktiv, vor allem jene auf den Malediven, in Thailand oder Mauritius. In puncto Städtereisen seien London, Barcelona und Paris die Klassiker. „An das Urlaubsjahr 2019, also jenes vor Ausbruch der Corona-Pandemie, konnten wir 2022 nicht anknüpfen, sind aber dennoch zufrieden mit der Entwicklung“, sagt Michele Fanton.

„Es wird allerdings alles viel kurzfristiger gebucht“

In einem weiteren Badener Reisebüro, dem Mondial, seien Skiurlaube im Gegensatz zu TUI und Ruefa momentan sehr begehrt, genauso wie Reisen ins Ausland. „Es wird allerdings alles viel kurzfristiger gebucht“, sagt Gregor Kadanka, Chef der Mondial GmbH & Co. KG. Ansonsten würden viele Reisen zu Destinationen im Indischen Ozean gebucht werden, Asien laufe langsam wieder an. Europa und Städtereisen seien ohnehin durchgehend gefragt. „

Kundinnen und Kunden müssen sich hier allerdings von dem Gedanken verabschieden um 19,90 Euro pro Strecke zu fliegen. Fliegen wird und ist definitiv teurer geworden“, meint Kadanka. 2022 sei erfolgreich gewesen, wenngleich man nach wie vor mit einigen Unruhen kämpfe. Der Geschäftsführer nennt hier etwa Flugausfälle und Streiks als Herausforderungen. Man blicke dennoch optimistisch auf das Jahr 2023.

Positive Bilanz auch für Badener Lokaltourismus

Neben Skiurlauben und Reisen ans Meer entscheiden sich auch viele für einen gemütlichen Urlaub zu Hause. Eine sehr schöne Bilanz über die Weihnachtsfeiertage zieht man etwa bei der Römertherme in Baden. Geschäftsführerin Doris Walter weiß sogar von zwei Tagen zu berichten, wo die Obergrenze an Besucherkapazitäten erreicht worden ist. Fakt sei jedenfalls: „Die Römertherme ist ein sehr regionales Einzugsgebiet, das anders als in Westösterreich unabhängig vom Skifahren ist“. Baden habe eine gute Auslastung, sei aber nicht so überschwemmt wie Thermen in Skigebieten. Zudem würden viele Wiener das ruhigere Ambiente in Baden zu schätzen wissen. „Vielen ist die Therme Wien zu groß und zu laut, die kommen gerne zu uns“, konstatiert Doris Walter.

Beliebt sind auch Naherholungs- und Ausflugsziele in der Tourismusregion Wienerwald. Hier empfiehlt Wienerwald-Tourismus Geschäftsführer Michael Wollinger „eine gemütliche Runde in der Heimat der Elsbeere drehen, inklusive kulinarischem Ausklang im Landgasthof ‚Zur Linde‘ oder eine spannende Runde um den Harzberg bei Bad Vöslau drehen inklusive Einkehr im Schutzhaus und der Kängurufarm“.

