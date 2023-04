Geh'ma Hauer schau'n in Pfaffstätten

Geh' ma Hauer schau'n hieß es am Samstag wieder in Pfaffstätten. Die Heurigenbettriebe Elfriede Polt, Weinbau Skyranz, Weingut Österreicher, Steinbrunnenheuriger, der Michaelerhof, der Mühlfeldhof, und das Weingut Robert Strasser öffneten ihre Pforten und luden zur Weinverkostung ein. Darüber gab es kulinarische Schmankerl von der Schweiz über Indien bis Indonesien zu verkosten. Bei jedem Heurigen gab es einen Stempel im „Boarding Pass“. Wer alle Stempel in seinem Pass vorweisen konnte, nahm an der Verlosung von hervorragendem Pfaffstättner Wein teil.

Gerhard Schützl, Obmann des Traktorclubs Pfaffstätten, brachte die Gäste sicher von Heurigen zu Heurigen. Foto: Judith Jandrinitsch

