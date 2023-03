Weingut Pluschkovits gewinnt erste Vorrunde

Die Weingüter Johanneshof Reinisch aus Tattendorf und Pluschkovits aus Leithaprodersdorf servierten zu einem fünfgängigen Menü von Franz Rosenbauch jeweils einen Wein, der von den über 90 Besuchern blind verkostet wurde. Die Gäste entschieden dann, welcher Wein besser zum servierten Gericht passte und vergaben den Punkt.

Winzer Pluschkovits ging gleich in Führung

Zum Wildlachs-Bio-Ei mit Wasabi punktete der burgenländische Winzer Pluschkovits knapp mit seinem Welschriesling und ging mit 1:0 in Führung. Zum zweiten Gang, einem Bio-Saibling mit Erdnusscreme und Garnelenravioli, reichte der Johanneshof einen Chardonnay Lores und das Weingut Pluschkovits den Grünen Veltliner „Herrschaftszeiten“. Und wieder gelang es den Burgenländern, den Punkt zu holen und sie zogen klar mit 2:0 in Führung.

„Prätorianer“ vor Gumpoldskirchner Pinot Noir

Nach zwei Weißweinen folgten zwei Rotweine. Zur Bio-Entenbrust mit Bärlauchknödel und Apfelkraut servierte Hannes Reinisch einen Gumpoldskirchner Pinot Noir und Josef „Pluto“ Pluschkovits seinen Blaufränkischen „Prätorianer“, mit dem ihm dann die frühe Vorentscheidung zum 3:0 gelang und sich das Weingut aus dem Burgenland frühzeitig den Finaleinzug sicherte. Der vierte Punkt, zur geschmorten Lammstelze mit Erdäpfel-Bärlauchpüree, ging dann klar an den St. Laurent Frauenfeld vom Weingut Johanneshof Reinisch und dieser verkürzte somit auf 3:1.

Zur Bio-Entenbrust wurde Rotwein serviert. Foto: Winzercup

Den finalen Punkt zum Dessert, einer Malakoffschnitte mit Kokos-Rum-Eis, sicherte sich dann klar das Tattendorfer Weingut mit einer Rotgipfler Auslese und fixierte somit den Endstand von 3:2. „Es war ein wirklich stimmungsvoller und kulinarischer Abend. Mit den tollen Weinen und dem ausgezeichneten Menü von Franz Rosenbauch konnten wir die Gäste begeistern“, freute sich Veranstalter Thomas Lenger.

Die Malakoffschnitte mit Kokos-Rum-Eis Foto: Winzercup

Damit steht der erste Teilnehmer für das große Finale am 2. Juni mit dem Weingut Pluschkovits aus dem Burgenland fest.

Duell zwischen Weingut Alphart und Peter Skoff aus Gamlitz

Die beiden weiteren Finalisten werden am 21. April im „Thomas im Johanneshof“ im Duell zwischen dem Weingut Alphart aus Traiskirchen und dem Weingut Peter Skoff aus Gamlitz (Steiermark) ermittelt, sowie am 12. Mai im Ziegelwerk in Wimpassing zwischen dem Weingut Heinrich Hartl aus Oberwaltersdorf und dem Weingut Taferner aus Göttlesbrunn.

