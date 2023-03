Thermenregion: Frauen machen Wein

Winzerin Birgit Artner aus Trumau. Foto: privat

Birgit Artner vom Weingut Artner in Trumau sattelte 2022 auf „Vollerwerbsbäuerin“ um und ist dafür verantwortlich, dass hinter den Kulissen des Weingutes und bei Veranstaltungen alles reibungslos läuft. Steckt man aus, so ist die Mutter eines Sohnes hinter der Schank zu finden. Die Herausforderung an ihrem Beruf ist, dass die Grenzen zwischen Privatleben und Betrieb oft verschwimmen: „Da muss man aufpassen, dass die Ehe und die eigenen Bedürfnisse nicht vom Berufsleben überschüttet werden. Ich liebe unseren Wahnsinn, aber es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen, wenn man ‚im Geschäft‘ wohnt.“

Wein erinnert an Neuseeland

Doris Bartmann, Absolventin der HBLA Klosterneuburg, ist seit 2013 Betriebsführerin im Weinbau Bartmann. An ihr Praktikum in Neuseeland erinnert ihre Weinempfehlung für den Frühling: KURA KITEA, ein Rotweincuvée, dessen Name auf die Maoris zurückgeht. In den letzten Jahren wurde der Betrieb umgebaut und „wieder zum Strahlen gebracht“, sagt die Mutter von drei Kindern.

Marie-Sophie Hartl hat als Betriebswirtin und Marketingexpertin immer beruflich mit Wein zu tun gehabt. Sie war viele Jahre bei der Österreich Wein Marketing für die Exportmärkte West verantwortlich. Seit 2017 ist sie im Familienbetrieb ihres Mannes in Oberwaltersdorf tätig. 2019 hat sie den traditionellen Heurigen wiederbelebt und seit 2020 ist das Weingut Hartl Kooperationspartner des Paradeisa Online-Hofladens. „Die mannigfaltigen An- und Herausforderungen mit denen man als Frau, Mutter und Betriebsführerin konfrontiert ist, sehe ich als größte Challenge. Wir arbeiten viel, lange und oft genau dann, wenn andere frei haben“, berichtet die Weinexpertin.

Zusätzliches Wissen für den Weinbau nutzen

Die Quereinsteigerin in diesem Quartett ist Ulrike Koch vom Heurigenbetrieb Michaelerhof in Pfaffstätten. Sie ist nicht nur im Heurigenbetrieb engagiert, sondern betreibt auch ihr eigenes IT-Unternehmen mit SAP-Beratung. Seit 2010 engagiert sich die gebürtige Steirerin im Weinbau und Heurigen ihrer Schwiegereltern, den sie 2019 gemeinsam mit ihrem Mann übernahm und umbaute. 2020 fand die Neueröffnung statt. Der Michaelerhof boomt, nicht zuletzt der Unterstützung von Ulrike Koch.

Sooß gehört zur Winzerinnendomäne

Anna und Katharina Schwertführer vom Weingut Schwertführer 47er haben die HBLA in Klosterneuburg absolviert. „Der Heurige ist bereits vollständig in Frauenhand“, betonen die beiden. Die Siege bei den „Newcomer Awards“ sowie die Auszeichnung zum „Top Heuriger der Thermenregion“ im Jahr 2022 sind für sie der beste Beweis, dass auch Frauen Wein machen und vermarkten können. So wie ‚Die Schwertführerinnen‘ Kerstin und Sigrid Schwertführer. „Anfangs war es nicht ganz leicht, als wir unseren ersten Jahrgang 2014 in den Keller brachten. Da waren einige sehr skeptisch, was ‚die zwei Mädchen‘ da machen“, erzählen die beiden Winzerinnen. „Es wurde sehr viel geredet und das war die beste Werbung“. Mittlerweile verfügen die beiden über einen großen Fanclub. Sie bewirtschaften rund sieben Hektar Weingartenflächen, die von den Großeltern an die Enkelinnen weitergegeben wurden und den Grundstein für das Weingut „Die Schwertführerinnen“ bilden.

