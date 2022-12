Wirtschaftsclub Baden Leitbetriebe feiern als Familie: Messe im St. Pöltner Dom

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Kaplan Robert Rintersbacher, Bischof Alois Schwarz und Ministrant Paul Leitenmüller. Foto: LEADERSNET/C. Mikes

B ei der Weihnachtsfeier der Leitbetriebe Austria stand heuer die Besinnlichkeit im Mittelpunkt. So wurde am Dienstagabend gemeinsam mit dem Wirtschaftsclub Baden in den St. Pöltner Dom zur Weihnachtsmesse geladen.