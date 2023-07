Terrasse des Casinos Baden wurde zum Tummelplatz der Unternehmer

Der Wirtschaftsclub Baden mit Paul Leitenmüller hat sich ein Ziel gesetzt: Wertschöpfung für die Region zu generieren. Und wo könnte das Netzwerken in einem ansprechenderem Rahmen stattfinden als in einem der Leitbetriebe der Region, dem Casino Baden? Das sah Casino-Direktor Harald Brandstätter genauso. Denn das Casino stehe dafür, miteinander Spaß zu haben und sich zu unterhalten - Netzwerken inklusive. In Vertretung von Bürgermeister Stefan Szirucsek war die stellvertretende Wirtschaftsausschussvorsitzende Petra Haslinger gekommen. Sie ist sich sicher: „Der Wirtschaftsclub hat Belebung gebracht. Nicht nur für das Casino, sondern für die ganze Stadt Baden.“ Auch Wolfgang Ecker, Landesgruppenobmann des NÖ Wirtschaftsbundes hatte sich auf der Terrasse eingefunden. „Ich bin ja ein halber Badener“ verwies der Unternehmer auf seine Wurzeln und sein Unternehmen im angrenzenden Traiskirchen.

Ein besonderer Gast war auch Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer aus Mödling. Als Spartenobmann der Wirtschaftskammer NÖ in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft hatte er maßgeblich dabei geholfen, die Baden Redoute im heurigen Fasching im Casino wieder möglich zu machen. Dabei geholfen haben auch Wolfgang Ecker, Unternehmenssprecher Christian Schuh von der Firma Austria Power Grid und Gerhard Schlögel vom Hermes.Wirtschafts.Forum. Ihnen dankte Leitenmüller besonders, sei die Baden Redoute „der schönste und best besuchte Ball“ in der ganzen Region gewesen. Nach der Begrüßung ging es ans Netzwerken - mit dabei unter anderem auch der Geschäftsführer von Wienerwald Tourismus Michael Wollinger, Britta Döring vom Weinforum Thermenregion, Barbara Ronge und Ronge & Partners sowie viele Unternehmerinnen und Unternehmer mehr.