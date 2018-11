Die Wohnbaugenossenschaft GEBÖS hat eine neue Wohnanlage mit zehn Mietwohnungen in der Schwechatstraße in der Stadtrandsiedlung errichtet. Im Rahmen einer Feier erhielten die Mieter die Schlüssel für ihr neues Zuhause.

„Vieles von dem, was oftmals als ,Gemeinschaft in einer Kommune' beschrieben wird, ist in der Stadtrandsiedlung tatsächlich Realität. Man kennt sich untereinander, grüßt sich und ein starker Siedlerverein bietet einen Rahmen, in welchem man sich immer wieder gerne bei Veranstaltungen trifft“, so SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler.

„Im Sinne der Stadtentwicklung ist es aber auch notwendig, in sehr traditionellen Stadtbereichen Erneuerungen und Modernisierungen zu konzipieren und umzusetzen. Mit dem geplanten Wohnbauprojekt wollen wir die bereits über 60 Jahre bestehenden Gebös-Häuser durch neue, moderne und leistbare Wohnungen ersetzen", so Babler dazu.