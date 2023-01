Hochschule Heiligenkreuz: Neuer Rektor im Amt

Nach der vierjährigen Amtszeit von Wolfgang Buchmüller hat Abt Maximilian Heim Wolfgang Klausnitzer für eine Amtszeit (vier Jahre) zum neuen Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz ernannt.

Abt Maximilian dankte Pater Wolfgang für seinen Einsatz: „In der Amtszeit von Pater Wolfgang Buchmüller ist das wissenschaftliche Profil der Hochschule gestärkt worden. Evaluierungen der Lehrveranstaltungen und verpflichtende wissenschaftliche Standards wurden implementiert und weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren ist unter anderem der Lizentiatsstudiengang ‚Monastische Ordensstudien‘ neu eingeführt worden, die Hörerzahlen wuchsen weiter und mit dem ‚Janos-Brenner-Haus‘ ist ein neues Studentenheim entstanden.“

Gleichzeitig dankte er Wolfgang Klausnitzer für seine Bereitschaft die Aufgabe des Rektors zu übernehmen: „Wolfgang Klausnitzer ist wissenschaftlich hoch qualifiziert, ist in der theologischen Landschaft gut vernetzt und hat Erfahrung in der Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen. Er ist seit mehr als 35 Jahren in der Lehre an der Hochschule Heiligenkreuz und daher bestens für die Aufgabe als Rektor geeignet.“

Wolfgang Klausnitzer (geb. 1950) lehrt seit 1987 Fundamentaltheologie an der Hochschule Heiligenkreuz und ist seit seiner Emeritierung an der Universität Würzburg Leiter des Instituts für Systematische Theologie der Hochschule Heiligenkreuz. Seit 2019 wirkte er darüber hinaus als Forschungsdekan. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Den guten Weg werden wir weitergehen, wir setzen auch weiterhin auf eine fundierte theologische Ausbildung der Priesterkandidaten und aller anderen Studenten. Das Profil der Hochschule als Ordenshochschule der Zister-zienser soll gestärkt werden.“

Pater Wolfgang Buchmüller, der sich 2015 im Fach ‚Spirituelle Theologie‘ habilitiert hat, wird in Zukunft vor allem den Bereich Forschung an der Hochschule verantworten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.