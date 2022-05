Baden: „Gedankenzirkus“ im Theater am Steg

Ab 19.30 Uhr lassen die beiden Künstlerinnen die Welten der Musik und der Poesie im Theater am Steg verschmelzen und bieten ihrem Publikum eine ausgesuchte Auswahl an Gedanken, Texten und Songs. Dabei wird es durchaus bunt: Denn beim „Gedankenzirkus“ schlagen Sätze Saltos, werden Buchstaben jongliert, Reimketten aus dem Hut gezaubert und die kleinen und großen Fragen des Lebens in die Manege geworfen.

Bürgermeister Stefan Szirucsek und Kultur-Stadtrat Michael Capek unterstreichen: „Baden war schon immer ein Zentrum für Kulturschaffende. Mit Isabella Scholda dürfen wir auf einen Künstlerin stolz sein, die mit zeitgenössischer Kunst zu begeistern versteht. Wir gratulieren der Poetin herzlich zu ihrem Erfolg und legen das Programm ,Gedankenzirkus‘ Literatur- und Musikfreunden ans Herz.“

Das ist Poetry-Slam

Die Idee des Poetry-Slams wurde 1984 in Chicago geboren. In Österreich sprießen Anfang der 2000er-Jahre die ersten Poetry-Slams aus dem Boden, mittlerweile gibt es österreichweit über 50 regelmäßige Poetry-Slams.

Poetry-Slam ist ein literarischer Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer selbst verfasste Texte vortragen - und damit um die Gunst des Publikums buhlen. Denn keine professionelle Jury, sondern die Zuschauer selbst bewerten die literarische Darbietung.

Dabei geht es nicht nur um den Text allein, sondern auch um Darbietung und Auftreten. Und genau das macht Poetry-Slam aus: Um die Magie dahinter zu verstehen, muss man selbst dabei gewesen sein - egal ob auf der Bühne oder im Publikum.

„GEDANKENZIRKUS“ – Musik & Poesie

Samstag, 14.05.2022, 19:30 Uhr

Theater am Steg, Johannesgasse 14, 2500 Baden

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.