Zwischen Leben und Tod eine Brücke schlagen

Vollbild

FB

Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben. Mit einer herzlichen, würdevollen und einfühlsamen Eröffnung wurde die von der Hospiz Baden und ihren vielen Unterstützern initiierte Gedenkstätte für Badens Sternenkinder am Stadtpfarrfriedhof seiner Bestimmung übergeben.

1 /22