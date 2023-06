Würdigungsfeier Fotofestival der Schulen begeisterte: „Wir lassen das Licht zeichnen!“

Schüler aus NÖ mit Fotograf Christian Schörg (Bildmitte am Zaun), in der Mitte Direktorin Sonja Happenhofer, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Ernst Schebesta, Silvia Lammerhuber, Festivaldirektor Lois Lammerhuber und Zeichen-Lehrer Hubert Hochwarter. Foto: http:festival.lagacilly-badenphoto

„Öffnungen“ lautet das gemeinsame Projekt von Schülern in Morbihan – dem französischen Département in der Region Bretagne, in der die Ortschaft La Gacilly liegt – und Schulen in Niederösterreich.

16 bretonische und 18 niederösterreichische Öffentliche Schulen haben je eine Gruppe von Schülern nominiert, das Jahresthema zu bearbeiten. Vorigen Dienstag fand dazu im BG Frauengasse die Würdigungsfeier für die daran beteiligten Schulen und Schüler statt. Festivaldirektor Lois Lammerhuber bedankte sich bei den fast 200 anwesenden Schülern für ihre kreative und phantasievolle Arbeit am Thema „Öffnungen“. „Mit Öffnungen geben wir Euch, den jungen Menschen das Wort“, so Lammerhuber. „Sie sind etwas, das Fotografen gut kennen – es ist Teil ihrer Fachsprache, denn sie denken über Blendenöffnungen nach. Der Begriff Öffnungen kann sich natürlich ganz einfach auch auf Fenster, Türen und Rahmen beziehen, die die Verbindung zwischen unseren intimen, inneren Räumen und der Außenwelt herstellen“, beschrieb er. „Ob im wörtlichen oder übertragenen Sinne, der Begriff der Öffnung umfasst auch Kommunikation und Reisen zu neuen Orten oder Menschen. Letztlich stellt das Thema Öffnungen die Frage nach der Konstruktion unserer individuellen und kollektiven Identität und unserer Beziehung zu anderen. Dabei steht humanistisch gebildete Werthaltung und Toleranz im Zentrum aller Überlegungen", sagte Lammerhuber. Inspiration, die von der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ausgeht Der Landesinnungsmeister der NÖ Berufsfotografen, Christian Schörg, erzählte ausführlich über die Inspiration, die von der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ausgeht: „Mit dem Schulfotofestival wurden hunderte Schüler aus ganz Niederösterreich eingeladen, die Praxis der Fotografie zu entdecken und damit zu experimentieren, wobei sie von professionellen Fotografen betreut werden.“ Beate Jorda, Mitglied des Festivalvereins, hatte sich wie jedes Jahr die Mühe gemacht, für jene Schulen die das Festival besuchen möchten, Arbeitsblätter zu erarbeiten, die einladen, sich auf kluge und intensive Weise mit den ebenso fordernden wie bezaubernden Ausstellungen auseinander zu setzen. Bildungsdirektor Karl Fritthum sprach den mitwirkenden Schulen den offiziellen Dank des Landes Niederösterreich aus und stellte die große künstlerische Ambition aller in den Mittelpunkt seiner würdigenden Worte. Auch ÖVP-Gemeinderat Ernst Schebesta zeigte sich in Vertretung von Bürgermeister Stefan Szirucsek begeistert: „Die kreative Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie eröffnet Jugendlichen einen hervorragenden Weg, ihre Außenwelt aus völlig neuen Blickwinkeln zu erleben und sich kreativ mit verschiedensten Themenkreisen auseinanderzusetzen. Ich danke dem gesamten Team für diese großartige Initiative, welche die Fotostadt Baden weiter bereichert.“ Zahlreiche Schüler aus diversen Mittelschulen und Gymnasien Niederösterreichs waren nach Baden gekommen, um anschließend an die Feier einen Rundgang durch die Fotomeile zu machen. Bevor die jungen Künstler sich auf den Weg durch Baden machten, gab es in der Schule noch Pizzastangerl, Getränke und Kuchen und ein imposantes Gruppenfoto in der Fußgängerzone. Teilnehmende Schulen und Berufsfotografen Die Arbeiten der kreativen Köpfe folgender Schulen werden während des Fotofestivals bis 13. Oktober gezeigt: NÖMS Waidhofen/Thaya und NÖMS Stift Zwettl: beide fotografisch begleitet von der Fotografin Rosemarie Winkler;

NÖMS Poysdorf I und NÖMS Mistelbach I und II: alle drei begleitet von Günter Zipfelmayer;

NÖMS Hollabrunn: begleitet von Thomas Blazina;

NÖMS Retz: begleitet von Barbara Weber;

Stiftsgymnasium Melk: begleitet von Alexander Kaufmann;

NÖMS Euratsfeld: begleitet von Daniel Schalhas;

NÖMS Tulln I: begleitet von Josef Henk;

NÖMS St. Veit an der Gölsen: begleitet von Marlis Rauch;

BRG/BORG St. Pölten: begleitet von Günther Böck;

NÖMS Baden, Pelzgasse und BG/BRG Baden, Biondekgasse sowie BG/BRG und NÖMS BG Baden, Frauengasse: alle begleitet von Christian Schörg;

NÖMS Wiener Neustadt, Primelgasse: begleitet von Gustav Morgenbesser;

NÖMS Wiener Neustadt, Burgplatz und NÖMS Ternitz: beide begleitet von Martin Wieland. Lois Lammerhuber dankt in dem Zusammenhang auch Niederösterreichs Landesrätin für Bildung, Christiane Teschl-Hofmeister, für ihre Zusammenarbeit, „die dieses ganz besondere Projekt seit Anbeginn mit großem Enthusiasmus unterstützt.“ Lammerhuber weiters: „Und natürlich gebührt der Dank des Festivals dem Sponsor der Ausstellung EVN, der das Projekt ebenfalls schon seit 6 Jahren großzügig mitträgt. Der Event selbst wurde von der NÖM mit Erfrischungen versorgt. Auch dafür dankt das Festival herzlich.“ Ernst Schebesta, Fotograf Christian Schörg, Direktorin Sonja Happenhofer, BE-Lehrer Hubert Hochwarter, Silvia Lammerhuber, Festivaldirektor Lois Lammerhuber, Bildungsdirektor Karl Fritthum mit Schülern der Klasse 2A des BG/BRG Frauengasse. Foto: Martin Ackerl