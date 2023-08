Parkkonzept Baden: „Wollen valide Daten haben“

1. Juli ist die dritte Novelle der Kurzparkzonenverordnung in Kraft getreten. Die NEOS brachten bereits in einer Gemeinderatssitzung den Antrag ein, das gesamte Mobilitätskonzept einer Prüfung zu unterziehen, um feststellen zu können „wie viele Parkplätze jetzt tatsächlich verfügbar sind, damit wir wissen, wovon wir eigentlich tatsächlich reden“, sagte NEOS-Mandatarin Gertraud Auinger-Oberzaucher. „Wir wollen valide Daten haben.“

Auch die scheibchenweise Ausweitung der Grünen Zone müsse hinterfragt werden, nämlich, ob diese bringt, was sie verspricht. Auinger-Oberzaucher betont: „Das vor zwei Jahren völlig überhastet eingeführte Parkkonzept wurde bisher noch nicht evaluiert – wir haben darauf schon mehrfach hingewiesen und im Frühjahr 2023 auch einen dementsprechenden Antrag zur Evaluierung eingebracht, der von ÖVP und Grünen abgelehnt wurde. Das bedeutet, dass von der Stadtregierung weiterhin im Blindflug ohne valide Daten gearbeitet wird und wir nicht wissen, welche Effekte das Parkkonzept gebracht hat. “ Die Reaktionen aus der Bevölkerung und von den Unternehmerinnen und Unternehmern sind für die NEOS eindeutig und „bedeuten für uns einen klaren Auftrag an die Stadt: Evaluierung des Konzeptes und basierend auf den Ergebnissen Adaption bzw. Neuaufsetzen, sofern notwendig“, sagt Auinger-Oberzaucher entschlossen.

Die Implementierung des Parkkonzeptes ohne Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmern sei auf jeden Fall eine Musterbeispiel dafür, „wie man es nicht macht“.Lob gibt es hingegen bei der Erweiterung der Grünen Zone. „Es wurden betroffene Anwohnerinnen und Anwohner zur Erweiterung der Grünen Zone befragt. In jenen Bereichen, in denen nun die Grüne Zone erweitert wurde, gab es ein eindeutiges Votum zwischen 59 und 100 Prozent für die Einführung der Grünen Zone.“

In jenen Gassen, in denen sich die Anwohner gegen die Grüne Zone ausgesprochen haben, wurde die Grüne Zone nicht eingeführt.

Weitere Novellierung mache keinen Sinn

Eines sei aber unbestritten: „Nach der dritten Novelle ist es jetzt aber allerhöchste Zeit, das Gesamtkonzept zu evaluieren – eine weitere Novellierung binnen kürzester Zeit macht keinen Sinn, man muss das gesamte Parkraum- und Mobilitätskonzept bewerten und grundlegend anpassen“.

Auch „wir badener“ sprechen sich vehement gegen die Novellierung aus. So erklärt Gemeinderat Peter Koczan: „Wir haben die Umsetzung der Kurzparkzonenverordnung stets missbilligt, denn die Einführung geschah ohne Diskurs, ohne Bürgereinbindung und noch dazu in der Pandemiezeit, in der die Badener Geschäftsleute ums Überleben kämpften.“„Die Bürgerliste 'wir badener' stimmte als einzige Partei dagegen, daher gibt esfür unss nur eine Möglichkeit: Eine Volksbefragung zur Neubewertung der Grünen Zone, beziehungsweise Abschaffung derselben!“, fordert Koczan.

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, lässt unterdessen aufhorchen, denn er kündigt für den Herbst die große Zählung der Parkflächen in Baden an.

Dabei soll evaluiert werden, ob die Ziele des neuen Parkraumkonzeptes in Baden erreicht worden sind. Ob zum Beispiel in der Kurzparkzone im Stadtinneren dadurch mehr Parkplätze verfügbar sind. Gezählt werden sollen auch die Parkplätze in nicht betroffenen (weißen) Zonen. Im Sommer wäre „kein guter Zeitpunkt“ zum Zählen, weiß Szirucsek. Wann genau die Zählung erfolge, stehe nicht fest, auch nicht, welche Firma von der Stadtverwaltung damit beauftragt werde. Fix sei, dass es „eine repräsentative Zeit“ sein werde.