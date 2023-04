Thermalbad Vöslau startete in die Sommerfrische

Zum Auftakt der Sommerfrische werden beachtliche Neuerungen für die ganze Familie und alle Altersgruppen zu sehen und erleben sein. Diese umfassen etwa Neuadaptionen im Kinderbecken. Zwei neue Wassertiere, eine Schnecke und ein Krebs, sowie eine neue Rutsche laden zum Plantschen ein. Rund um das Blaue Becken wurde auch infrastrukturell vieles neu gemacht. Die Toilette ist so um- und ausgebaut worden, dass auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen diese problemlos benutzen können. Zudem bietet die große, geschlechtsneutrale Toilette mit gleichzeitigem Zugang für Frauen, Männer und Kinder genügend Platz. Ebenfalls neu in diesem Bereich ist die ebenerdige Umkleidekabine.

„Möchten ein Thermalbad für alle sein“

Zahlreiche Highlights bereichern die Sommerfrische-Saison. Kunst und Kultur, die Möglichkeit zu vielfältigen sportlichen Aktivitäten, eine breit gefächerte Kulinarik und Nachhaltigkeit werden in dem schönen Ambiente immer mehr geboten. „Das große Gesamte der Weiterentwicklung, dieser reichhaltige Mix an allem mit Fokus auf die Nachhaltigkeit, liegen mir besonders am Herzen. Wir möchten immer ein Thermalbad für alle Altersgruppen bleiben und sein“, sagt die Leiterin Carina Hochebner. In diesem Jahr begeht sie hier ihr zehnjähriges Berufsjubiläum.

Seit zehn Jahren zeichnet Carina Hochebner als Leiterin des Thermalbades für beachtliche Erfolge mit ihrem Team verantwortlich. Foto: Katharina Schiffl

Durchschnittlich 150.000 Besucher genießen jährlich in den vier Badebereichen, dem Sportbecken, dem Grünen Becken, dem Waldbad sowie dem Kinderbecken, den Sommer. Ein weiterer großer Erfolg: Der Kartenverkauf für den Schwimmenden Salon unter der Intendanz von Angelika Hager steigerte sich von anfänglich 150 auf 480 Karten pro Vorstellung. Der Schwimmende Salon geht in diesem Jahr, freilich wieder mit einem hochkarätigen Programm, bereits in die zwölfte Saison. Karten (zu 30 und 42 Euro je nach Kategorie) gibt es ab 8. Mai an der Thermalbad Kassa sowie über Ö-Ticket.

Yoga, Kindertheater und Kulinarik

Zahlreiche Yoga-, Qi Gong- und Pilates-Sessions werden das neue, umfangreiche Angebot ebenfalls bereichern. Informationen dazu gibt es auf der Website Events - Thermalbad Vöslau (thermalbad-voeslau.at). Das Programm für die Jüngsten: das Kindertheater Heuschreck am 21. Juni sowie eine Kooperation mit dem Burgtheater am 24. Juni mit einem Kindersalon für Kinder ab sechs Jahren. Am 28. Juli lüftet Kochbuchautorin Parvin Razami, zurzeit Küchenchefin im angesagten „&flora“, ihre Küchengeheimnisse mit einer Pop Up Küche im Thermalbad Vöslau. Die rund 200 Kabanen sind ebenfalls gefragter denn je.

Carina Hochebner weiß: „Sommerfrische ist besonders im Trend. Wir sind eines der wenigen Bäder in Österreich, in denen man ‚übersommern‘ kann in den Kabanen oder Apartments.“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.