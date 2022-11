Sorge um Hotel Schloss Weikersdorf

Diese Meldung erschüttert die Szene. Am Mittwoch wurde bekannt, dass gegen die carathotel Schloss Weikersdorf GmbH in Baden über Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren vom Landesgericht Wr. Neustadt eröffnet wurde.

„Die carathotel Schloss Weikersdorf GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, heißt es etwa beim Alpenländischen Kreditorenverband (akv). Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Bernhard Schatz ernannt. Aus dessen Büro heißt es, dass am Montag seitens der Betreibergesellschaft den Mitarbeitern in zwei Dienstnehmerversammlungen ein Sanierungsplan unterbreitet wurde, durch den der Betrieb weiter gewährleistet werden soll.

„Ehrlich gesagt, kommt das Insolvenzverfahren für mich überraschend“

Etwa 60 Dienstnehmer sind betroffen. Seitens der Gesellschaft zeigte man sich zuversichtlich, dass der Sanierungsplan angenommen werde. Die Buchungslage sei sehr gut, wurde betont. Das Insolvenzverfahren in Gang gebracht hat die Österreichische Gebietskrankenkasse, die nach säumigen Zahlungen sofort aktiv geworden ist.

„Ehrlich gesagt, kommt das Insolvenzverfahren für mich überraschend“, ist Badens Tourismusdirektor Klaus Lorenz besorgt. Er habe keine Anzeichen dafür gesehen, erst vorige Woche tagte der Tourismusbeirat. Er habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, der ihm versicherte, dass der Betrieb weitergehe. „Das Konzept ist in Ordnung, die Vorbuchungslage ist sehr ok – und das in der ganzen Stadt“, weiß Lorenz. Es sei ihm aber bewusst, dass die Hotelbetriebe in letzter Zeit an ihre Grenzen stoßen. Die Pandemie habe allen zu schaffen gemacht und nun komme die nächste Krise dazu. Durch den Krieg in der Ukraine habe man rund 10 Prozent der Übernachtungen durch russische und ukrainische Gäste verloren, das werde aber „ganz gut kompensiert“, ist Lorenz zuversichtlich, dass das Buchungsverhalten weiter ansteigen werde. „Unsere Betriebe sind auf sehr gutem Weg.“

Betrieb muss weitergehen

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.