Baden wird am 27. Oktober einen Tag lang in einen magischen und zauberhaften Nebel versinken, in dem zahlreiche Geschäfte Fanartikel, Nahrungsmittel und alles was zum Thema Halloween, Magie & Zauberei passt, anbieten werden. Der magische Samstag wird sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet sein, kündigt Santin an. Vor allem aber wird die Generation Harry Potter voll auf ihre Kosten kommen. „Wir haben ein spitzen Programm für Klein und Groß, von unserer Feuershow am Abend bis hin zu Kinderschminken, Kürbisschnitzen, Fotoshootings, Harry Potter Fanartikel, Hexenhüte, Butterbier, Zauberartikel, einem magischen Hotel-Package, gruselige Stadtführung und und und!“, zählt sie einige Programmpunkte auf.

Santin über ihre Beweggründe: „Ich war immer ein Fan von Harry Potter, weil die ganze magische Welt von ihm einfach genial ist. Ich bin aber generell ein großer Fan von magischen Geschichten & Halloween gewesen als Kind und noch nach wie vor. Halloween war immer DAS Fest für mich jedes Jahr und deshalb wäre es doch schön um die Halloween Zeit mal alle Zauberer, Hexen & Geister nach Baden zu holen und zu feiern!“

Auch ein Gewinnspiel wird veranstaltet. Am Hauptplatz wird dazu eine magische Box aufgestellt. Santin: „Blick in unsere magische Box und gewinne mit ein bisschen Glück einen von tollen Preisen!“ Lose zum Preis von je 3 Euro zum Einwurf in die Box sind in der Zuckerlecke erhältlich! Der Reinerlös kommt dem Regenbogental zu Gute.

Übrigens: Zum Anlass passende Verkleidungen sind gerne gesehen – auch unsichtbare Umhänge sind genehmigt!

Folgende Angebote/Leistungen werden am 27. Oktober von den Badener Geschäften geboten:

Mindspinners - Feuershow: Eine magische Feuershow ab 17.30 Uhr direkt am Hauptplatz vor der Pestsäule (kostenlos für alle die zusehen wollen). Bei Schlechtwetter findet eine „Glowshow“ im Innenhof der Frauengasse statt. Die Show wird von allen teilnehmenden Geschäften gemeinsam gesponsert sowie mit freundlicher Unterstützung des Stadtmarketing Baden.

Gruseliges Baden Stadtführung: Um voraussichtlich 18 Uhr entführen Autorin Gabriele Hasmanns und Stadtführerin Christine Triebnig-Löffler die Besucher in das schaurige Baden! Für Kinder & Erwachsene geeignet. Die Tour startet vor der Zuckerlecke. Kosten € 12,- pro Person, Anmeldungen an g.hasmann@kabsi.at

Phantastische Tierwesen im Cinema Paradiso Baden: Passend zum Thementag findet im Kino in der Beethovengasse um 21.30 Uhr eine Sondervorstellung des Films „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, TEIL1“ statt. Der zweite Teil der Phantastischen Tierwesen kommt bereits im November 2018 ins Kino! (Tickets im Kino erhältlich).

Zur Zuckerlecke by Katies Cakes am Hauptplatz: Original Harry Potter Süßigkeiten und Fanartikel (Schals, Hauben, Handschuhe, Shirts und vieles mehr) sowie zauberhafte andere Süßigkeiten passend zum Thema Magie. Natürlich darf ein magischer Punsch & Butterbier nicht fehlen. Außerdem gibt es auch dieses Jahr wieder den sprechenden Hut für Klein und Groß, damit die Gäste erfahren können, in welches Haus sie kommen werden! Der sprechende Hut ist von 12.30 bis 16 Uhr (kostenlos) da.

Peggy's Home & Living e.U. - Kerzen Ballons Geschenke in der Frauengasse: Magische Fotostation um das perfekte Erinnerungsfoto zu machen & passende Luftballone zum Thema Magie

Buchhandlung Zweymüller am Hauptplatz: Harry Potter Bücher und Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Bänder erhältlich. Zu jedem Einkauf gibt es eine magische Überraschung.

Simcha - Wir feiern Kindergeburtstag bei Zweymüller: Riesenseifenblasen, Luftballontiere, Zauberer Artikel, Vorführung und Zaubertricks von 10 – 17 Uhr in der Buchhandlung Zweymüller.

Party4Kiddies am Hauptplatz vor der Zuckerlecke: Kinderschminken & Glittertattoos je 5 Euro, von 12 bis 16 Uhr

Kinderei am Theaterplatz: Kürbisschnitzen am Theaterplatz 10 bis 16 Uhr

Trend Shop am Hauptplatz: Hausgemachte Kürbissuppe ab 12 Uhr

Tina King - Die Fotogräfin Wassergasse: Zauberhafte Fotoaktion in original Harry Potter Kostümen, je Foto digital hohe Qualität & bearbeitet um 15 Euro; 10-12 und 15-17 Uhr.

So You Boutique Frauengasse: Magischer Sprudel im Glas

Lads & Lasses - DER Trendshop Pfarrgasse: Magisches Quiz. Bis 27.10. kann man Quizkarten im Lads & Lasses ausfüllen und tolle Preise gewinnen. Verlosung am 27.10.

Herminchen Antonsgasse 10: Mystisches Karten legen oder doch einen Blick in die Kristallkugel wagen? Von 10-17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, Engelstrahl Karin zu Ihrer Zukunft oder anderen Herzensangelegenheiten zu befragen.

Orban Optik Theresiengasse: -10% auf alle Brillen

big11 Vöslauerstraße: Magisches Menü - Black Burger, Pommes & Black Lemonade um 14,20 Euro. Lieferungen möglich: 0680 329 5574

Lila Portal Frauengasse: -10% auf Alles. Zauberhaftes Armband zu jedem Einkauf.

Der Weinwagen Theaterplatz: Flüssiges Glück zum Stärken!

Niefergall Leuchten Manufaktur Frauengasse: Traumfänger basteln 10-16.00 Uhr

Liebevoll Theresiengasse: -10% auf alle Artikel

At the Park Hotel am Kurpark: Magisches Übernachtungsangebot, Für alle Zauberer und Nichtmagier, die für den 27. Oktober von etwas weiter anreisen oder einfach Punsch und Butterbier genießen wollen, ohne danach noch auf den Besen steigen zu müssen – gibt es dieses tolle Angebot: Übernachtung im Einzel- oder Doppelzimmer, mit zauberhaftem Welcome Drink, leckerem Frühstück und einer schaurig schönen Überraschung am Zimmer! € 120,- im Doppelzimmer bzw. € 90,- im Einzelzimmer inkl. Frühstück pro Nacht, exkl. Ortstaxe € 2,30 (pro Person und Nacht). Buchungen direkt an reservierung@thepark.at

Herwig Gasser Süßes vom Feinsten Hauptplatz Baden: Zauberhaftes Törtchen

Amterl in Baden Hauptplatz: Wild- & Kürbisspezialitäten

Ylvi House Annagasse: -10% auf Alles & Maroni für alle Kinder

Gamers Academy Baden Breyerstraße: Lerne das magische Spiel Magic The Gathering kennen & -10% auf alle lagernden Produkte.

Floristik Modern Pergerstraße: Magisch florale Kürbisgestecke zum Sonderpreis.

Hutdesign Anda-Camilla Pfarrgasse: Alle Winterschals -20%. Handgefertigte Fascinators und Hexenhüte.

Araliya Kaffeewerk am Theaterplatz: Kaffeespezialitäten aus der eigenen Rösterei. Regionales Rösthandwerk. Zum MAGISCHEN SAMSTAG Special: Verzauberter Cappuccino, Pumpkin Spiced Latte 6 crunchy Chilli - Snacks aus Sri Lanke.

Queens am Theaterplatz: Ein am Feuerkorb gebrauter Zaubertrank und eine Überraschung erwarten euch.

Schmuckkistl Baden bei Wien Theresiengasse: Aktion -15% auf Piercing und Piercingschmuck! Gruselige Augenbowle.

Jones Fashion Wassergasse: 10,- Euro Gutschein & zauberhaftes Armband zu jedem Einkauf.

Inkas Kunsthandwerk Schloßergässchen: -10% auf Kinderbekleidung und handgemachtes Holzspielzeug, Stofftiere und Häkeltiere und eine gratis süße Bio-Überraschung für jedes Kind. Bei jedem einkauf (ab 20€) für jeden Erwachsenen 5€ Gutschein (beim nächsten Einkauf einlösbar) + ein Schafmilchseifenherz gratis.

Franz Baader Spielgrube Breyerstraße: Neues Harry Potter Lego verfügbar! Außerdem -20% auf alle Halloweenartikel.

UNITED COLORS OF BENETTON Wassergasse: Suchrätsel für alle Kinder mit kleiner Überraschung

Maronistand Singhofer am Hauptplatz: "Schlemmerbox" (Maroni-Kartoffelmix) mit einer kleinen Überraschung um 4.- Euro.

Pure Kashmir Theresiengasse 1: Einen magischen Zaubertee aus dem fernen Kashmir, einen schillernden Bollywood Armreifen & 10 € Gutschein zu jedem Einkauf dazu.