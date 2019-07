Bürgermeister Andreas Babler, SP, war vergangene Woche gefragter Gesprächspartner verschiedener Medien, nachdem er in der Gemeinderatssitzung vom 24. Juni den Klimanotstand ausgerufen hatte.

VP, FP und Grüne schlossen sich in der Sitzung der Meinung von Babler an und stimmten für die Annahme der Resolution, die den „climate emergency“, also den Klimanotstand, zum Inhalt hatte. Auch auf dem Gemeinde- und Städtetag in Graz verbreitete Babler seine Botschaft.

Judith Jandrinitsch Klimaschutz: Mal zuhause bleiben

Dem Bürgermeister ist eines wichtig: „Bei der Ausrufung des Klimanotstandes handelt es sich nicht um irgendeine beliebige Resolution, die man halt einfach so beschließt. Dabei handelt es sich um einen tief greifenden Systemwandel, und sie ist der Beweis dafür, dass jeder vor seiner eigenen Haustüre mit dem Klimaschutz beginnen kann und muss.“

Und Babler verspricht: „Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben.“ Denn das „daily life“, das tägliche Leben, sei von dieser Resolution betroffen, erste Maßnahmen habe er schon mit der Stadtverwaltung abgesprochen. „Da geht‘s nicht nur um das Verbot von Plastikbechern bei Gemeindeveranstaltungen. Das sind weitreichende Arbeitsschritte, die wir ab sofort setzen.“

„Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben“

Ein Kernthema ist das Bauen und Verbauen von wertvollem Boden in der Stadt. Hier werde man sich auch mit Baustoffanalysen auseinandersetzen müssen. „Leider haben die Gemeinden bei diesem Thema nicht die alleinige Hoheit. Die Bauordnung wird vom Land vorgegeben, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben müssen wir uns bewegen“, gibt Babler zu bedenken, dass es nicht überall in der Macht der Gemeinden liegt, das zu tun, was sie für richtig halten.

Ein zweites Thema ist die Verkehrsproblematik, „die in Traiskirchen auf Bundes- und Landesstraßen klar zutage tritt. Auf Gemeindestraßen sind wir imstande, bei Missständen sofort Lösungen zu finden. Bei Bundes- und Landesstraßen ist das nicht so“. Traiskirchen will darüber hinaus bei Programmen für energieeffiziente Gemeinden (e 5 Gemeinden) teilnehmen, dazu ist der Beitritt zum Klimabündnis Voraussetzung. Das kündigte Babler auch in der Sitzung an.

Dass dieser Schritt so rasch als möglich gesetzt wird, darauf pocht VP-Stadtparteiobmann Maximilian Aigner: „Zwar hat Bürgermeister Andreas Babler den Klimanotstand ausgerufen, aber Traiskirchen ist bis dato dem Klimabündnis noch nicht beigetreten. Die ersten Gemeinden, die diesem Bündnis beitraten, waren Wiener Neustadt, damals unter SPÖ-Führung und St. Pölten.“

Gerade das Klimabündnis-Netzwerk würde Erfahrung und Expertise bieten, von der Traiskirchen nur profitieren könne. Das Ziel von Babler ist ein ehrgeiziges. Bis 2030 sollen die Treibhausgasse in Traiskirchen gleich Null sein. Babler weiß: „Der Beschluss ist sehr eng. Sämtliche Verordnungen der Stadt sind ab sofort dem Klimaschutz unterzuordnen.“