Getrennte Meinungen zum Prüfungsmodus

Ab der kommenden Woche steht für tausende Schülerinnen und Schüler österreichweit die Reifeprüfung an.

Im Gegensatz zu den Jahrgängen während der Hochphase der Corona-Pandemie fallen heuer schließlich alle Erleichterungen weg, beibehalten wird lediglich die Einberechnung der Jahresnote im Abschlusszeugnis in die Maturanote. Eine Regelung, die laut Bildungsministerium auch künftig bestehen bleiben soll.

Dies heißen in Baden nicht alle gut, einig ist man sich aber, dass die Maturantinnen und Maturanten gut vorbereitet werden.

Sonja Happenhofer etwa, Direktorin des Bundes- und Bundesrealgymnasiums Frauengasse in Baden, begrüßt die Rückkehr zu den ursprünglichen Bedingungen: „Ich finde es gut, dass die Matura nun wieder zu den Vor-Corona-Bedingungen abläuft. Die längere Arbeitszeit bei den Klausuren hat nicht wirklich viel geholfen. Dass die Jahresnote der 8. Klasse in die Endnote eingerechnet wird, finde ich gut, auch dass kein ‚leeres‘ Blatt Papier mehr abgegeben werden darf, wenn die Note im Zeugnis der 8. Klasse ein ‚Befriedigend‘ ist“, sagt sie. Auch bei der mündlichen Matura soll die Jahresnote einberechnet werden, was Happenhofer allerdings nicht befürworte.

Gesetzestext sei nicht eindeutig formuliert

Sie meint, es sei im Gesetzestext unklar formuliert, was das Mitwirken an einer Prüfung konkret bedeute. Im Rundschreiben des Bildungsministeriums bezüglich der Modalitäten der Reifeprüfung heißt es nämlich: „Für die Berücksichtigung der Jahresnote bzw. der ermittelten ‚Jahresnote‘ bei den mündlichen Teilprüfungen ist die Mitwirkung an der Prüfung erforderlich.“

Überzeugt sei die Direktorin der Frauengasse allerdings davon, dass sich die Maturantinnen und Maturanten gut vorbereiten würden und durchwegs motiviert seien.

Dem pflichtet auch Birgitta Stieglitz-Hofer, Direktorin des BG/BRG Baden Biondekgasse bei. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind auf die Reifeprüfung gut vorbereitet, was sich bereits bei der Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeiten vor Ostern gezeigt hat. Sie werden die Herausforderung couragiert annehmen“, sagt sie.

Im Gegensatz zu Happenhofer erachtet es Stieglitz-Hofer allerdings als positiv, dass die Einrechnung der Jahresnote, sobald ein gewisser Schwellenwert erreicht wird, auch bei der mündlichen Matura beibehalten wird.

Für Bernhard Klima hingegen, Direktor der HLA Baden, spreche nichts mehr dagegen, zum alten Modus zurückzukehren. Er ist überzeugt: „Unsere Schüler sind sehr gut vorbereitet und nutzen die letzten Unterrichtsstunden zum Fragen und Üben. Somit kann nichts passieren.“ Klima erwarte sich ähnlich gute Ergebnisse wie auch schon in den Jahrgängen zuvor.

Techniken gegen Stress sind sehr hilfreich

Ein Schüler der HLA, Simon, der heuer maturiert, habe auch großes Vertrauen darin alle Prüfungen bestehen zu werden. Dennoch empfinde er etwas Nervosität und Stress: „Die bevorstehenden Prüfungen und die Bedeutung des Abschlusses haben einen großen Einfluss auf mein tägliches Leben. Der Druck, gute Noten zu erzielen und meine Zukunft zu gestalten, kann mich manchmal nervös und ängstlich machen.“

Dafür habe er sich Strategien zur Stressbewältigung angeeignet, wie etwa diverse Entspannungstechniken. „Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächsten Schritte in meiner Bildungskarriere“, sagt der Badener Maturant.

