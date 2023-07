Ebreichsdorf will familienfreundliche Gemeinde werden

Der Premieren-Workshop als offizielle Kick-off-Veranstaltung des Zertifizierungsprozesses „Familienfreundliche Gemeinde“ fand mit den Mitgliedern der Projektgruppe im Rathaus Ebreichsdorf statt.

Der Auditbeauftragte der Gemeinde, Stadtrat Thomas Dobousek, SPÖ, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Prozessbegleiter Florian Kolbe von NÖ.Regional, der den Workshop moderierte. Die gemeinsame Erhebung von bereits vorhandenen, familienfreundlichen Angeboten in der Stadtgemeinde Ebreichsdorf stand im Fokus des Abends. Bei der Besetzung der Projektgruppe wurde darauf geachtet, dass die unterschiedlichen Altersgruppen und Lebensphasen möglichst gut abgebildet werden. Ziel des sogenannten „IST-Workshops“ war es, die bereits vielfältig vorhandenen Angebote und Aktionen für alle Generationen gemeinsam zu diskutieren und übersichtlich aufzubereiten.

Bestandsaufnahme ist erfolgt

Die Teilnehmer tauschten sich intensiv in Kleingruppen als auch im Plenum aus und schafften so eine substanzielle Grundlage über den Bestand an familienfreundlichen Angeboten, wobei sich auch erste Potenziale für Ergänzungen und Weiterentwicklungen in einzelnen Bereichen ergaben.

In einem nächsten Schritt ist, aufbauend auf den Ergebnissen der Bestandserhebung, ein umfassender Workshop mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadtgemeinde Ebreichsdorf geplant, um deren konkrete Ideen und Erwartungshaltungen zum Thema Kinder- und Familienfreundlichkeit abzuholen. Dobousek betont: „Die Einbindung aller Generationen ist hierbei ein wesentlicher Faktor, um bedarfsergänzende und passgenaue Maßnahmen für die unterschiedlichen Altersgruppen auf Schiene zu bringen und damit zielgerichtete Impulse setzen zu können.“ Die Stadtgemeinde Ebreichsdorf hat sich außerdem für die Absolvierung des UNICEF-Zusatzzertifikates „Kinderfreundliche Gemeinde“ entschieden. Dadurch wird sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche in Form eines passenden Partizipationsformats aktiv eingebunden werden. Der gesamte Prozess wird von der NÖ.Regional begleitet.

Bürgermeister Wolfgang Kocevar merkt an: „Eines unserer Hauptziele ist es natürlich, die Attraktivität der Gemeinde als lebenswerten Standort zu erhalten und im besten Fall zu steigern. Den großen Vorteil bei diesem Projekt sehe ich darin, dass wir eine gute Übersicht über das Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger in wirklich allen individuellen Lebensphasen erhalten und darauf aufbauen können. Wir freuen uns über jede und jeden, der uns dabei aktiv unterstützen will.“