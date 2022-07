Kinder in der Manege in Bad Vöslau

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Einmal Zirkusluft schnuppern? Artisten und Tiere hautnah erleben? Hinter die Kulissen schauen? Das alles können Kinder von 6 bis 16 Jahren bis 26. August beim Zirkus-Ferienworkshop des Circus Belloni beim Sportplatz des ASK Bad Vöslau in der Veilchengasse.

Am Freitag zeigten die 14 Teilnehmer der ersten Zirkusferienwoche in der Abschlussshow, was sie alles bei den professionellen Trainern im Zirkuszelt gelernt haben: Akrobatik, Clownerie, Jonglieren und vieles mehr.

Anmeldung & Info: 0660/8040742.

