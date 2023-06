Photovoltaik-Anlage und zwei Supercharger in Betrieb genommen

Die Kunden des ziwa Park Leobersdorf können einkaufen und dabei ihr E-Auto in kurzer Zeit aufladen. Möglich machen es die zwei neuen Supercharger. „Wir haben festgestellt, dass es einen steigenden Bedarf an Ladestationen in der Region gibt. Dieser Herausforderung haben wir uns als ziwa Group gestellt, denn wir wissen, dass Elektromobilität längst keine Zukunftsmusik mehr ist, sondern ein wichtiges Thema der Gegenwart“, so Julia Klinglmüller, Eigentümerin und Geschäftsführerin.

Energie direkt vom Dach

Mit der PV-Anlage und den beiden Superchargern am Standort Leobersdorf wolle das Unternehmen deutliche Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzen. 4.000 Photovoltaik-Paneele hat die ziwa Group bereits an ihren Standorten verbaut – weitere sollen folgen. „Von der klimaschonenden Energieversorgung profitieren die Shop-Partner und die Kunden“, betont Klinglmüller. Der große Vorteil: Die Energie, die die E-Auto-Besitzer über die Supercharger erhalten, kommt primär direkt von der Photovoltaik-Anlage des Fachmarktzentrums oder – wenn der Bedarf besonders hoch ist – über Ökostrom.

Die Supercharger im ziwa Park Leobersdorf verfügen über zwei Ladesäulen mit vier Ladepunkten mit einer Ladeleistung von 260 kW DC. Die Bezahlung erfolgt wahlweise mit Bankomat, Girocard oder Kundenkarte.