Oktoberfest im Pipn´s Pub in Berndorf

Seit der Eröffnung von Pipn´s Pub am 1. August jagt eine Veranstaltung die nächste. So fand am Samstag ein zünftiges Oktoberfest im Lokal mit bestens gelaunten Gästen statt. Wie es sich für das Traditionsfest gehört, gab es die passende Musik, Brezn und Maßbier.

Sonja und Alexander Schweiger hatten alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste zu versorgen.

Schnapserfreunde dürfen sich auf den 4. November freuen - die SPÖ veranstaltet im Pipn´s Pub ab 17 Uhr ein 64er Preisschnapsen.