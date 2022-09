Neue Badner Bahn Remise entsteht in Baden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Wiener Lokalbahnen (WLB), Betreiber der Badner Bahn, errichten am Areal des früheren Frachtenbahnhofs Leesdorf eine neue Abstellhalle für Züge der Badner Bahn. Die ersten Baumaßnahmen sollen bereits in der zweiten Septemberhälfte beginnen.

Die neue Remise soll nach einem mehrmonatigen Probebetrieb voraussichtlich im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen. Derzeit nutzen die WLB das Areal als Lagerplatz für Arbeits- und Baumaterialien. „Insgesamt entstehen auf dem Areal direkt an der Bahnstrecke Abstell- sowie Betriebs- und Büroflächen im Ausmaß von rund 4.000 Quadratmetern“, informiert Kirstin Pimpel von der WLB. In der Abstellhalle können künftig auf sechs Gleisen 24 Garnituren der Badner Bahn abgestellt werden.

„Die Bauarbeiten sind so konzipiert, dass keine Nachtarbeiten geplant sind und auch das Verkehrsgeschehen in der Umgebung möglichst wenig beeinträchtigt wird“

Kirstin Pimpel

Der zusätzliche Platzbedarf resultiert aus der Modernisierung und dem Ausbau der Fahrzeugflotte im Zuge der Angebotserweiterung der Badner Bahn. Die Kapazitäten in der bisherigen Remise in Baden reichen dafür nicht mehr aus. Zusätzlich gibt es in Wien-Inzersdorf noch eine Remise. Die neue Halle in Leesdorf dient vor allem dem witterungsgeschützten Abstellen der Züge sowie kleineren Arbeiten wie der Innenreinigung. Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten finden weiter am Standort Inzersdorf statt.

Besonderer Wert werde laut Pimpel auf eine „nachhaltige Entwicklung“ des neuen Areals gelegt. Dazu gehören eine Dach- und Fassadenbegrünung sowie wie eine ökologische Energieversorgung durch zwei Erdwärmepumpen. „Die Bauarbeiten sind so konzipiert, dass keine Nachtarbeiten geplant sind und auch das Verkehrsgeschehen in der Umgebung möglichst wenig beeinträchtigt wird“, erklärt Pimpel.

