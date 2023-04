Zukunfsfragen Die Grünen laden zum ersten Badener Zukunfssymposium

Andreas Fussi

Stefan Eitler, Christian Dusek, Martina Weissenböck, Helga Krismer und Lukas Huber (Im Bild bei einer Wahlparty im Jänner) freuen sich auf zukunftsweisende Debatten um Theater am Steg. Foto: Die Grünen Baden

I nteressierte Bürger können am Samstag im Theater am Steg in Baden mit Experten die großen Zukunftsfragen für die Stadt Baden diskutieren: Mobilitätswende, Baukultur und Klimaschutz in einer Welterbe-Stadt bzw. wie noch mehr Grünraum in Baden schaffen?