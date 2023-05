Badener Kindergarten Bahngasse wird klimafit

Die Stadtimmobilien investieren in eine klimafitte Zukunft. So wird die Heizung und die Warmwassererzeugung im Kindergarten Bahngasse auf nachhaltige Energieversorgung umgestellt. Die alte Gasheizung wird gegen eine effiziente Wärmepumpe getauscht. Der Strom dafür wird durch die bereits installierte, neue PV-Anlage am Dach erzeugt.

Überschüssiger Sonnenstrom wird einerseits vor Ort in Batterien für einen späteren Bedarf gespeichert und kann zukünftig überdies über die Badener Energiegemeinschaft von anderen Verbrauchern verwendet werden. „Durch die Maßnahmen spart der Kindergarten Bahngasse 7 Tonnen CO2 pro Jahr“, weiß Stadtchef Stefan Szirucsek (ÖVP).



